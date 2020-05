Thaco xin làm hai dự án 7.000 tỷ đồng

Đó là dự án luồng tàu Cửa Lỡ đón được tàu 5.000 tấn có vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và dự án quốc lộ 14A nối từ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi – TP.HCM có chiều dài 70km, hiện nay đang xuống cấp có vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

"Với tính cấp thiết của 2 dự án và trên tinh thần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phục vụ nền kinh tế, nhất là đón đầu sự dịch chuyển của chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu cho miền Trung và phát triển nông lâm nghiệp, Thaco xin cơ chế để được đầu tư và hoàn vốn theo đúng quy định của pháp luật", ông Dương đề xuất.

Thaco cho rằng, hai dự án trên được thực hiện sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của vùng.

Ông Bá Dương cũng thông tin: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 4 tháng đầu năm, doanh thu của Thaco đạt 11.500 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh Quảng Nam 3.046 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ). Đại diện của Thaco đưa ra dự đoán thị trường sẽ giảm 25% trong năm 2020. "Chúng tôi quyết tâm cam kết thực hiện nộp ngân sách ít nhất 12.000 tỷ đồng, giảm 15% so với 2019", ông Dương nói.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) xin được làm 2 dự án gần 7.000 tỷ. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Ông Dương đánh giá cao các biện pháp can thiệp, hỗ trợ của chính phủ trong việc khôi phục kinh tế, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên ông cho rằng cần có sự cân nhắc hài hoà giữa việc giải quyết khó khăn trước mắt với quy luật thị trường nhằm không chỉ vượt qua khó khăn giai đoạn này mà còn khuyến khích tinh thần đổi mới, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng phù hợp với kinh tế thị trường chung của thế giới.

Chủ tịch Thaco lấy ví dụ trường hợp giá thịt lợn tăng cao nếu nhìn nhận theo hướng tích cực cũng là cơ hội khuyến khích đầu tư công nghệ cao một cách bài bản cho ngành chăn nuôi để sau này nguồn cung sẽ đầy đủ không phải giải cứu hay phải can thiệp điều hành giá thịt lợn nữa. Đây là cơ hội để ngành nuôi lợn phát triển, thậm chí hướng tới xuất khẩu thịt lợn.

Ông Dương cho rằng các biện pháp hỗ trợ của Chinh phủ là để giúp doanh nghiệp đứng trên đôi chân của mình chứ không phải tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ. Đại diện Thaco cũng kiến nghị Chính phủ sớm nối lại giao thương các nước có nguy cơ thấp, có thể ưu tiên nới lại cửa khẩu đường bộ sớm hơn.