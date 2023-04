Đau nhức từ mông xuống bắp chân là do đâu?

(VTC News) -

Các cơn đau nhức từ mông lan xuống bắp chân có thể xảy ra ở bên chân trái hoặc chân phải. Tùy vào từng vị trí và nguyên nhân gây ra mà đặc điểm cơn đau có sự khác nhau. Cụ thể, cơn đau nhức từ mông xuống bắp chân phải hoặc trái thường có một hoặc nhiều đặc điểm sau:

Cơn đau mỏi kéo dài từ hông lan xuống phần bắp đùi sau rồi kéo xuống bắp chân ở phần nửa thân dưới bên phải. Mức độ của cơn đau có thể thay đổi từ đau nhẹ cho đến đau cực độ, buốt và nóng rát.

Cơn đau có thể khởi phát đột ngột, có xu hướng tự thuyên giảm sau khoảng 6 đến 8 tuần nếu người bệnh có chế độ nghỉ ngơi và sinh hoạt phù hợp. Kèm theo các cơn đau là các triệu chứng tê cứng, mỏi cơ, yếu cơ từ vùng thắt lưng cho tới mông và dọc bắp chân phải.

Cảm giác tê bì chân phải dọc theo dây thần kinh. Xuất hiện cảm giác ngứa râm ran ở chân và các ngón chân phải.

Trường hợp bệnh nặng, người bệnh bị đau nhiều hơn khi đi lại, ngồi lâu, cúi người, xoay người, hắt hơi hoặc ho nhưng sẽ đỡ hơn khi được nằm nghỉ ngơi. Khả năng đi lại vận động bị hạn chế, thậm chí người bệnh không thể đi lại.

Dáng đi bị thay đổi, đi bên cao bên thấp, đi tập tễnh, chân bị xệ xuống và nhão cơ bên hông cùng bên

Rễ thần kinh bị tổn thương khiến cơ thể bị giảm nhiệt độ, lượng mồ hôi tiết ra giảm, mất cảm giác chi dưới, không kiểm soát được việc đại tiểu tiện.

Hiện tượng nhức từ mông xuống bắp chân là một trong các dấu hiệu thường gặp chủ yếu trong độ tuổi trung niên và cao tuổi. Ngày nay, hiện tượng này có xu hướng trẻ hóa khi độ tuổi bệnh nhân mắc phải trải rộng từ 30 tuổi.

Nếu các cơn đau chỉ xảy ra nhất thời, các triệu chứng chỉ ở mức độ bình thường thì không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tần suất cơn đau xảy ra liên tục, tình trạng trở nên trầm trọng hơn thì có thể bạn đã mắc phải các bệnh lý như:

Bị đau nhức từ mông xuống bắp chân là biểu hiện bệnh đau dây thần kinh tọa

Mông được cấu tạo từ nhiều lớp mô cơ và mỡ do đó rất ít bị chấn thương do tai nạn hay các va đập khác. Vì thế, phần lớn các trường hợp bị đau nhức từ mông xuống bắp chân là do các bệnh lý liên quan đến dây thần kinh tọa. Đây là dây thần kinh dài nhất và lớn nhất cơ thể xuất phát từ xương cùng chạy dài đến chi dưới.

Khi bạn ngồi sai tư thế, mang vác nặng hoặc vận động mạnh trong thời gian dài sẽ gây chèn ép lên dây thần kinh tọa từ đó gây đau kèm theo ngứa ran từ mông xuống bắp chân.

Bên cạnh đó, bất kỳ bệnh lý cơ xương khớp hay thần kinh nào chèn ép lên dây thần kinh tọa đều làm cho người bệnh bị đau nhức từ mông xuống bắp chân.

Hội chứng Piriformis (hội chứng cơ hình lê)

Dây thần kinh tọa chạy dọc theo cơ piriform (cơ hình lê) nên bất kỳ tình trạng cơ hình lê bị viêm, phì đại hay co thắt cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh tọa. Sau đó dẫn đến triệu chứng đau tương tự như đau dây thần kinh tọa. Triệu chứng này bao gồm co thắt và đau nhói ở mông đồng thời lan xuống chân.

Hội chứng này thường phổ biến ở người làm việc văn phòng, tài xế lái xe hay những nghề nghiệp phải ngồi lâu, gần như cả ngày. Ngoài ra, một số trường hợp, nguyên nhân gây hội chứng cơ hình lê thường do chấn thương trong tai nạn.

Viêm khớp cùng chậu

Viêm khớp cùng chậu là tình trạng viêm một hoặc cả hai khớp ở xương cùng. Đây là khớp xương đóng vai trò kết nối xương cột sống và xương chậu dưới. Đau do viêm khớp cùng chậu có thể ảnh hưởng đến lưng dưới, mông và khiến cho người bệnh bị đau nhức từ mông xuống bắp chân. Các cơn đau này thường trở nên nặng nề hơn khi bạn đứng trong thời gian dài, đi lên hoặc đi xuống cầu thang bộ hoặc chạy bằng các bước dài.

Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Đau nhức từ mông lan xuống bắp chân cũng có thể là triệu chứng của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Căn bệnh này diễn ra khi đĩa đệm vở vùng thắt lưng bị tổn thương, nứt vỡ khiến các dịch nhầy bị thoát ra bên ngoài và có thể chèn ép lên các mô mềm, cột sống và dây thần kinh tọa làm khởi phát các cơn đau dọc từ mông xuống bắp chân và chi dưới kèm theo các biểu hiện tê bì, châm chích.

Thoái hóa cột sống

Thoái hóa cột sống là hiện tượng xương cột sống bị lão hóa do sự bào mòn, tạo thành gai xương gây ra:

Những cơn đau nhức từ mông xuống đùi, xuống bắp chân

Đau âm ỉ ở phần tiếp nối giữa hai đầu xương và cứng khớp (thường xảy ra sau khi vừa thức dậy hoặc đứng lâu, ngồi lâu)

Sưng tấy tại một hoặc nhiều khớp

Nghe tiếng lạo xạo, lụp cụp khi co duỗi khớp gối.

Người bệnh càng vận động sẽ càng đau nhiều hơn, bệnh thường gặp ở những người cao tuổi, người ở tuổi trung niên và những người hay mang vác nặng.

Thoái hóa cột sống thắt lưng cũng là một trong số các nguyên nhân gây đau thắt lưng phổ biến ở người lớn tuổi. Khi cột sống bị thoái hóa có nguy cơ hình thành gai cột sống và lâu ngày các mỏm gai này sẽ chèn ép lên rễ thần kinh gây nên cơn đau từ lưng dưới kéo dài đến mông và chi dưới. Khi đó, người bệnh không chỉ đau ở vùng thắt lưng mà còn bị đau nhức từ mông xuống bắp chân.

Làm gì khi bị đau nhức từ mông xuống bắp chân?

Đa số trường hợp bị đau nhức từ mông xuống bắp chân liên quan đến dây thần kinh tọa sẽ thuyên giảm sau 4-6 tuần, bạn có thể làm giảm bớt cơn đau và đẩy nhanh tốc độ phục hồi bằng cách:

Chườm túi nhiệt ấm lên vị trí đau nhức giúp làm dịu bớt đau và sưng (nếu có).

Tập một số bài tập giảm đau thần kinh tọa.

Duy trì cường độ vận động thích hợp. Tránh ngồi hay nằm lâu, ở trường hợp này nằm hay ngồi nghỉ nhiều sẽ không giúp giảm đau mà ngược lại nó còn làm bạn đau nhức nhiều hơn.

Sử dụng một số loại thuốc giảm đau sau khi hỏi ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ. Các thuốc giảm đau thông thường như NSAIDs hay paracetamol thường không hiệu quả trong những trường hợp này.

Đệm thêm một cái gối nhỏ giữa hai đầu gối khi ngủ nằm nghiêng hoặc đặt một chiếc đệm nhỏ dưới hai đầu gối khi ngủ nằm ngửa sẽ giúp bạn đỡ đau.

H.D (Tổng hợp)