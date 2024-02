Đầu năm Giáp Thìn, doanh nghiệp tung loạt tour du lịch tâm linh giá rẻ hút khách

(VTC News) -

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Việt Nam thường có thói quen du xuân kết hợp đi lễ để cầu cho một năm mới bình an, thuận lợi. Nắm bắt nhu cầu đó, ngay những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, các doanh nghiệp lữ hành đã đồng loạt chào bán tour đi vãn cảnh chùa với mức giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng.

Hàng loạt tour du lịch kết hợp đi lễ chùa có giá chỉ vài trăm nghìn đồng đang được doanh nghiệp lữ hành chào bán. (Ảnh chụp màn hình)

Theo khảo sát, một số tour du lịch gần Hà Nội và TP.HCM đi về trong ngày đang được nhiều du khách lựa chọn nhất. Cụ thể, tour đi lễ chùa Tam Chúc và chùa Địa Tạng Phi lai tự (Hà Nam) vào thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, đi về trong ngày có giá 550.000 đồng/người; tour đi lễ Yên Tử, chùa Đồng (Quảng Ninh) có giá 900.000 đồng/người; tour đi lễ Bái Đính, Tràng An (Ninh Bình) bao gồm vé tham quan và vé đi thuyền ngắm cảnh có giá 900.000 đồng/người; tour đi chùa Ba Vàng - Yên Tử - chùa Đồng bao gồm cáp treo, xe điện có giá 950.000 đồng/người; tour đi lễ Núi Bà Đen (Tây Ninh) khởi hành từ TP.HCM có giá 750.000 đồng/người...

Nhận xét về các tour du lịch tâm linh trong dịp đầu năm Giáp Thìn 2024, ông Trần Đăng Thành, Giám đốc Orion Travel cho biết, lượng khách tăng đột biến khiến nhiều tour kín chỗ ngay sau khi mở bán.

"Nhu cầu của người dân trong những ngày này là đi du xuân kết hợp đi lễ đầu năm để cầu bình an. Do đó, các tour có lịch trình đi về trong ngày được nhiều người lựa chọn hơn cả. Những tour này thường dễ tổ chức bởi lịch trình ngắn, ít điểm đến, do đó doanh nghiệp mở tour liên tục", ông Thành nói.

Ngoài ra, theo ông Thành, việc giá vé máy bay trong nước tăng cao cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đi du lịch gần của người dân tăng mạnh. "Thời gian vừa rồi, khủng hoảng kinh tế khiến người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi du lịch. Do đó, những tour đi gần là cơ hội để họ phần nào giải tỏa mong muốn đi chơi của mình. Lượng khách cũng vì thế tăng đột biến, không ít điểm du lịch gần Hà Nội vỡ trận", CEO Orion Travel nhận định.

Vừa cùng gia đình đi lễ chùa Yên Tử về, gia đình bà Lâm Thị Thủy (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cả gia đình bà chỉ phải bỏ ra mức chi phí chưa tới 10 triệu đồng cho 9 người đi tham quan và lễ chùa tại Quảng Ninh vào mùng 6 Tết vừa qua.

Theo bà Thủy, việc đi lễ theo tour đã giúp gia đình bà tiết kiệm chi phí, đỡ mệt mỏi và có chuyến du xuân thuận lợi hơn rất nhiều.

"Thay vì phải vất vả thuê xe, chuẩn bị đồ ăn, liên hệ mua vé các điểm tham quan...gia đình tôi chỉ việc giao phó cho công ty du lịch. Chỉ cần bỏ ra số tiền vài trăm nghìn đồng/người, chúng tôi vẫn có thể đi đến các điểm đi lễ muốn đi mà không phải vất vả lo các chuyện khác. Chuyến đi cũng vì thế mà thuận lợi, vui vẻ", bà Thủy nói.

Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, các tour du lịch đi lễ thông thường sẽ đông khách trong khoảng thời gian hết tháng Giêng, sau đó, lượng khách đi tour sẽ giảm mạnh, các tour du lịch đi lễ giá rẻ cũng dần không còn được tổ chức thường xuyên. Tuy nhiên, số lượng nhiều có thể đi kèm với chất lượng bát nháo. Do đó, để có chuyến du xuân đầu năm kết hợp đi lễ thuận lợi và như ý, du khách nên lựa chọn những đơn vị uy tín để tránh bị lừa hoặc có chuyến đi không như mong muốn.