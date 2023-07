Dấu ấn của Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải tại Biển Đông 01

(VTC News) -

Ngày 23/6/2023, Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) bay ra giàn khai thác Hải Thạch- Mộc Tinh. Đây là chuyến đi ra giàn khoan lần thứ 18 sau 5 năm 6 tháng làm TGĐ BIENDONG POC.

Đây được coi là chuyến đi tạm coi là kết thúc sự nghiệp “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc” của Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, khi vào ngày 1/7, ông sẽ nhận quyết định nghỉ hưu. Vậy là ông đã có 38 năm phục vụ trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải rất xúc động trước tình cảm của anh em trên giàn. Ông chân thành cảm ơn sự công tác của anh em trong hơn 5 năm qua và khẳng định Giàn Hải Thạch - Mộc Tinh vận hành tuyệt đối an toàn cho tới hôm nay là một mốc thời gian hiếm có. Rất hiếm giàn khai thác và xử lý khí trên thế giới - đặc biệt là ở những nơi có cấu tạo địa chất phức tạp - có thể vận hành với 99,99% thời gian (trên thế giới chỉ là 94%).

Bất cứ ai đã từng được làm việc tại Dự án Biển Đông 01 khai thác khí và dầu Condensate tại cụm mỏ Hải Thạch- Mộc Tinh đều thấy tự hào vì được sống lao động và như người "chiến binh" giữ biển trời Tổ Quốc.

Đây là dự án nằm xa đất liền nhất, tại khu vực nhạy cảm nhất. Là dự án có cấu tạo địa chất phức tạp và nguy hiểm vào loại nhất thế giới.

Dự án đi vào khai thác thương mại từ tháng 7 năm 2014 và cho đến nay, dự án đang là con gà đẻ trứng vàng cho PVN với việc nộp ngân sách NN trung bình mỗi ngày 1 triệu USD.

TGĐ Ngô Hữu Hải giới thiệu Trung tâm điều khiển giàn Xử lý Khí với ông Tumanov ( hàng đầu từ phải sang).

Năm 2023, BIENDONG POC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023, thời gian làm việc liên tục của các giàn Hải Thạch - Mộc Tinh và tàu FSO đạt 99,9% so với kế hoạch là 97%.

Sản lượng khí khai thác ước đạt 120% kế hoạch 6 tháng; 59% kế hoạch năm; sản lượng Condensate khai thác ước đạt 151% kế hoạch 6 tháng, 78% kế hoạch năm. Xuất bán thành công và an toàn 7 chuyến condensate với giá thành cao hơn kế hoạch.

Tổng doanh thu ước đạt 123% kế hoạch 6 tháng, 61% kế hoạch năm

BIENDONG POC là một trong những đơn vị đi đầu áp dụng thành tựu của CMCN 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI vào quản trị điều hành. BIENDONG POC tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo mật an ninh mạng; Ảo hóa và chuyển đổi lên môi trường đám mây cho một số máy chủ , mở rộng chương trình bảo trì tiên đoán PdM trên các cụm thiết bị khác và các kĩ thuật phân tích mới, và Xây dựng nền tảng Học máy đáp ứng nhu cầu phân tích nâng cao cho các hoạt động vận hành khai thác cũng như Công nghệ mỏ.

Đề tài “Nghiên cứu chương trình bảo trì tiên đoán và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả vận hành khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch – Mộc Tinh lô 05-2 và 05-3 trên Biển Đông Việt Nam” của BIENDONG POC đã xuất sắc đạt giải Nhất giải thưởng VIFOTEC năm 2022 và cũng được vinh danh là Top doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong chương trìnhTop Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh đó, BIENDONG POC cũng đạt thêm 1 giải Nhì VIFOTEC với đề tài Nghiên cứu đánh giá ăn mòn kết hợp kiểm tra trên cơ sở rủi ro và ứng dụng công nghệ PDT nhằm tối ưu chi phí quản lý sự toàn vẹn đường ống ngầm.

Song song với đó, BIENDONG cũng đã xây dựng quy trình vận hành, bảo trì vào dưỡng và hệ thống các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động (Key Performance Index - KPI) áp dụng cho hình thái bảo trì tiên đoán theo chuẩn quốc tế. Các thông số vận hành, diễn tiến tình trạng sức khoẻ của thiết bị theo từng chu trình, từng khâu vận hành được theo dõi và phân tích nhằm đưa ra quyết định vận hành và bảo trì bảo dưỡng một cách tốt nhất.

Ngay năm đầu tiên nhận nhiệm vụ, Ngô Hữu Hải đã cùng tập thể lãnh đạo liên doanh đưa việc khai thác khí và dầu condesate về đích sớm so với kế hoạch 35 ngày, với sản lượng khai thác khí đạt 2,223 tỷ mét khối, tương ứng với 111% kế hoạch và sản lượng Condensate đạt 3,037 triệu thùng tương ứng 112% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 601 triệu USD, tương ứng 130% kế hoạch, tiết kiệm 7% so với ngân sách, và năng suất lao động bình quân của CBNV Biển Đông POC đạt 60 tỷ Đồng/người/năm. Hệ số làm việc liên tục của các giàn khai thác đạt 99,8% so với mục tiêu cả năm 2018 là trên 97%.

Năm 2019, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khách quan, nhưng hoạt động SXKD của Biển Đông POC đã diễn ra tuyệt đối an toàn và sản lượng khai thác dầu khí khai thác hàng tháng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, Biển Đông POC đã hoàn thành xuất sắc và vượt mức chỉ tiêu năm 2019, về đích trước 75 ngày với sản lượng khai thác Condensate và 20 ngày so với sản lượng khai thác Khí. Sản lượng Khí đạt 2,11 tỷ m3, tương ứng 106% kế hoạch năm, sản lượng Condensate đạt 2,66 triệu thùng, tương ứng 126% kế hoạch năm. Hệ số làm việc liên tục của các giàn khai thác đạt 99,9% so với mục tiêu 96%

Và các năm từ 2020, cho đến hết quý 2 năm 2023, Biển Đông POC luôn vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu khai thác khi và dầu Condensate. Đặc biệt, vào những thời điểm khó khăn do phải liên tục đối mặt với các cuộc khủng hoảng kép là giá dầu suy giảm, dịch COVID-19, Ngô Hữu Hải đã thể hiện suất sắc vai trò thủ lĩnh của mình ở liên doanh. Ông thực sự là trung tâm đoàn kết, là chiếc đầu máy chạy luôn hết tốc lực và không biết mệt mỏi kéo cả đoàn tàu Biển Đông POC chạy về đích, với phương châm hành động 3T – Tự Hào về nghề nghiệp; Tự Tin về trình độ và năng lực và Tự Trọng trong mọi việc.

Cán bộ, người lao động trên giàn Hải Thạch - Mộc Tinh tặng hoa tri ân Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải.

Là người có bộ óc luôn “ cựa quậy”, tìm tòi cái mới trong quản lý điều hành và nghiên cứu Khoa học Công nghệ, Ngô Hữu Hải đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng Ban Kỹ thuật để triển khai áp dụng Công nghệ 4.0 vào điều hành sản xuất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng chế nhằm tăng hiệu quả quản lý, vận hành và giảm giá thành khai thác. Ngay từ năm 2019, Biển Đông POC đã triển khai áp dụng Công nghệ 4.0 và có những bước đầu thành công trong vận hành sản xuất như xây dựng hệ thống theo dõi Turbine khí, xây dựng hệ thống quản trị, hệ thống theo dõi các chỉ số KPI.

Năm 2019, Biển Đông POC có 04 sáng kiến, giải pháp được công nhận với trị giá làm lợi 3,8 triệu USD, tổ chức hơn 20 hội thảo về khoa học công nghệ với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành từ Tập đoàn, Gazprom, Nhà thầu, các trường Đại học lớn trên thế giới tăng cường trao đổi hợp tác ứng dụng công nghệ mới trong công tác vận hành và khai thác mỏ Condensate dầu khí;

Đổi mới công tác quản trị để Biển Đông POC vận hành hiệu quả, tiết giảm chi phí là việc làm cực khó. Nhưng với bản tính dám nghĩ,dám làm, dám chịu trách nhiệm, Ngô Hữu Hải đã kiên quyết đổi mới công tác quản trị: chuyên nghiệp hóa như định hướng để chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển mới. Triển khai chương trình đào tạo tổng thể Petroleum Best-in-class cho các Cán bộ Lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực, thay đổi tư duy, phù hợp xu hướng tiên tiến thế giới. Sửa đổi, rút gọn, ban hành lại hon 60 quy trình, quy chế. Được DNV cấp chứng chỉ tích hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 theo chuẩn quốc tế;

Đánh dấu cột mốc 10 năm hình thành và phát triển, Biển Đông POC đã vinh dự được đón nhận Huân Chương Lao Động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng vào tháng 03/2019 vì những đóng góp to lớn cho Đất nước trong công tác đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền Biển Đảo cho Tổ Quốc. Biển Đông POC cũng nhiều năm được đứng vào Top 10 thương hiệu tốt nhất ASEAN.

Tất cả những gì mà Biển Đông POC đạt được trong 5 năm qua, đều có dấu ấn của Tổng Giám đốc Ngô Hữu Hải.

Như Phong