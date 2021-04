Đạt chứng nhận an toàn, đường sắt Cát Linh-Hà Đông chuẩn bị khai thác thương mại

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã đủ điều kiện để Bộ GTVT báo cáo Hội đồng kiểm tra Nhà nước xem xét ban hành thông báo kiểm tra cuối cùng làm cơ sở bàn giao theo quy định. (Ảnh: VGP/Đoàn Bắc)

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng xem xét ban hành thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông để kịp thực hiện bàn giao, vận hành khai thác vào dịp 1/5/2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Nội dung được nêu trong Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông (Dự án Cát Linh-Hà Đông) gửi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về công tác đánh giá an toàn hệ thống đối với Dự án ngày 26/4.



Bộ GTVT cho hay, hiện tư vấn ACT (Tư vấn đánh giá và cấp an toàn cho toàn dự án) đã hoàn thành 13 báo cáo. Trong đó đã ban hành Chứng nhận kiểm tra dự án và kết quả đã đánh giá đổi với 263 nội dung chuyên ngành công trình; đánh giá cho 76 mối nguy hiểm, 31 chức năng an toàn, quản lý rủi ro của 11 chuyên ngành thiết bị; đánh giá sự thuần thục của nhân sự trong xử lý 10/63 tình huống khẩn cấp.



Từ khi kiểm tra đánh giá toàn dự án này, Tư vấn chỉ ra 16 nội dung khuyến cáo cần phải khắc phục, trong đó TP. Hà Nội cần phối hợp, giải quyết 9 vấn đề phát hiện cần có giải pháp. Còn 7/16 nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư/ Ban QLDA đường sắt tiếp tục làm rõ với Tư vấn ACT để hoàn tất đánh giá an toàn hệ thống.



Đến nay, một số nội dung trong các khuyến cáo đã được thực hiện gồm: Được cấp chứng nhận của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy; Hà Nội Metro đã thực hiện diễn tập 63/63 tình huống khẩn cấp; bổ sung biển chỉ dẫn cho người khuyết tật tại nhà ga…



Bộ GTVT nhìn nhận, Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng vốn vay của Chính phủ Trung Quốc và áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ của Trung Quốc. Ngoài ra, quá trình thực hiện qua nhiều giai đoạn và sự thay đổi về quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các quy định của Trung Quốc, đồng thời, cơ quan này cũng thừa nhận, trong quá trình quản lý, điều hành còn thiếu kinh nghiệm nên công tác nghiệm thu, hoàn thành Dự án trong thời gian vừa qua kéo dài.



Bộ GTVT khẳng định, Dự án được triển khai tuân thủ theo tiêu chuẩn Dự án và hợp đồng EPC, với một số tồn tại hiện đã được xác định rõ và Nhà thầu khắc phục trong thời gian bảo hành không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn, đáp ứng quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.



“Riêng công tác đánh giá an toàn hệ thống, đơn vị Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống cấp chứng nhận dự kiến vào ngày 28/4 và Chủ đầu tư/Ban QLDA đường sắt chịu trách nhiệm toàn bộ về 16 khuyến cáo mà Tư vấn ACT đưa ra. Như vậy, đến nay Dự án đã đủ điều kiện để Bộ GTVT báo cáo Hội đồng kiểm tra Nhà nước xem xét ban hành thông báo kiểm tra cuối cùng làm cơ sở bàn giao theo quy định”, văn bản của Bộ GTVT nêu.



Trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu hoàn thành dự án, chứng nhận an toàn hệ thống do Tư vấn ACT cấp (dự kiến ngày 28/4/2021), Bộ GTVT đề nghị Hội đồng kiểm tra Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình dự án của Chủ đầu tư. Sau khi có chứng nhận an toàn hệ thống do ACT cấp (dự kiến vào ngày 28/4/2021) và chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành, Bộ GTVT đề nghị Hội đồng xem xét ban hành thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu dự án để kịp thực hiện công tác bàn giao, vận hành khai thác dịp 1/5/2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.



Sau đó, Bộ GTVT triển khai thủ tục bàn giao Dự án cho UBND TP.Hà Nội để quản lý và khai thác; trong giai đoạn đầu khai thác các đơn vị đánh giá an toàn hệ thống tiếp tục theo dõi việc tổ chức vận hành và có xác nhận cuối cùng của giai đoạn vận hành này.