Danh tính 6 người chết trong vụ cháy phòng trà ở TP Vinh

(VTC News) -

Vụ cháy phòng trà Fill ở đường Đinh Công Tráng, TP Vinh (Nghệ An) sáng 15/6 đã làm 6 người chết thương tâm, trong đó có 3 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai:

1. Anh Nguyễn Trọng Học (SN 1984)

2. Chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1984, là vợ anh Học, đang mang thai)

3. Cháu Nguyễn Đan Nhi (SN 2010, con gái nạn nhân)

4. Cháu Nguyễn Hoàng Phát (SN 2016, con trai nạn nhân)

5. Chị Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1977)

6. Cháu Nguyễn Ngọc Minh Hằng (SN 2009, con gái chị Phương).

Được biết, sáng nay 15/6, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội làm 6 người chết thương tâm

Khoảng 0h ngày 15/6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại ngôi nhà số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 CBCS thuộc các phòng PC07, PC09, PK02 và Công an TP Vinh nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, CNCH, đảm bảo ANTT. Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Căn nhà bị cháy được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, đươc bố trí 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 được sử dụng để cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch COVID-19), 1 phòng nghỉ của nhân viên và 1 gara ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 có 1 phòng nghỉ cho thuê.

Hiện trường vụ cháy

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà.

Sau 20 phút chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Trong quá trình kiểm tra hiện trường sau khi chữa cháy, phát hiện 6 thi thể nạn nhân đã tử vong (gồm 4 người trong một gia đình, gồm chồng, vợ và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3).

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp Cục C09- Bộ Công an tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định pháp luật để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.