Đánh giá tác động xã hội khi quy định diện tích nhà ở tối thiểu tại Hà Nội

Ngày 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội.

Trong đó cho biết, Nghị quyết 11 ngày 17/7/2013 mới đề cập diện tích nhà ở cho thuê bình quân đầu người là điều kiện để đăng ký thường trú, chưa đề cập đến diện tích nhà ở cho mượn, cho ở nhờ để được cho đăng ký thường trú, nên thực tiễn áp dụng còn khó khăn.

Quang cảnh hội nghị.

Trong khi tình trạng dân số cơ học tiếp tục tăng nhanh cả ở nội và ngoại thành, nhất là khu vực nội đô lịch sử, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tác động mạnh đến công tác quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, môi trường trên địa bàn Thủ đô. Hơn nữa, thời hạn áp dụng Nghị quyết 11 đã kết thúc vào ngày 31/12/2020 theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 21 ngày 6/12/2016.

Như vậy, đòi hỏi cấp thiết ban hành Nghị quyết mới quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đảm bảo việc thực thi Luật Cư trú 2020 có hiệu quả.

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội, quy định diện tích này đối với khu vực ngoại thành là 8m2/sàn/người, với khu vực nội thành là 15m2/sàn/người.

Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố về dự thảo Nghị quyết này nêu rõ, mục đích xây dựng Nghị quyết là nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Cư trú, tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Thông qua quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân trên địa bàn thành phố.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội.

12 ý kiến góp ý đầy tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học đều thống nhất tán thành việc ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội.

Mục đích xây dựng nghị quyết là nhằm cụ thể hóa quy định Luật Cư trú, tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Thông qua việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ sẽ góp phần ổn định an ninh, trật tự và bảo đảm đời sống an sinh xã hội của người dân trên địa bàn thành phố...

Các đại biểu cũng góp ý một số vấn đề, như: Cách phân chia theo nội, ngoại thành chưa xem xét đến mối quan hệ giữa thực trạng dân cư với định hướng phát triển, phân bố dân theo quy hoạch tại một số khu đặc thù; cần làm rõ để phù hợp với thuê, mượn, ở nhờ. Riêng với khu vực ngoại thành, dự thảo nghị quyết cần tính đến đặc thù dạng triển khai các đô thị vệ tinh, nhất là 2 vùng động lực (thành phố trực thuộc Thủ đô) với 5 nhóm tiêu chí. Dự thảo nghị quyết cần có chính sách khuyến khích hơn so với ngoại thành nói chung.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng một vấn đề nan giải tại nội thành Hà Nội hiện nay là quản lý dân cư khu phố cổ, trong khi trong dự thảo phân ra 2 khu vực với diện tích 8m2 và 15m2 chưa gắn với đặc thù phát triển của thành phố và với những chỉ thị của Trung ương, nên cần được xem xét thêm. Nhất là với khu vực phố cổ có mật độ dân số đang rất cao, nên cần được áp dụng ở mức độ diện tích cao hơn. Ngoài ra, với nội thành cần nêu rõ “một số khu vực đặc thù sẽ thực hiện theo các quy định riêng”.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, khi xây dựng nghị quyết nên có báo cáo đánh giá về thực trạng và tác động xã hội, sau khi nghị quyết có hiệu lực thì ảnh hưởng đến bao nhiêu người dân. Dự thảo nghị quyết cần quy định rõ quyền lợi của người thường trú và tạm trú, nếu không người dân cứ liên tục tạm trú thì cũng không đạt mục tiêu của nghị quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị phản biện xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn các ý kiến phản biện sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị. Ông Tuấn đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời nghiên cứu thật kỹ để khi ban hành nghị quyết có tính lâu dài, đặc biệt là đối với mô hình của thành phố phát triển trong thời gian tới như đô thị vệ tinh, thành phố trực thuộc Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sớm hoàn thiện các văn bản để trình HĐND thành phố và có văn bản trả lời các ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo quy định.

Minh Tuệ