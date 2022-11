Danh ca Như Quỳnh: Tôi bây giờ đã là 'bà già mùa đông'

(VTC News) -

Sáng 1/11, họp báo liveshow The best of Như Quỳnh diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Sự kiện với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và tất cả đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc và thần thái của Như Quỳnh ngày trở lại.

Đáng chú ý, Như Quỳnh và Tố My tái ngộ và chia sẻ về mối quan hệ sau những hiểu lầm. Vừa gặp gỡ Tố My, Như Quỳnh đã dành cái ôm tình cảm cho đàn em.

Khi bị hỏi thẳng về mâu thuẫn với Tố My, nữ nghệ sĩ khẳng định cả hai không hề có bức tường ngăn cách nào. Nói về việc Tố My cố tình bắt chước cách hát của mình, Như Quỳnh thẳng thắn trả lời: "Để bắt chước giống tôi không dễ".

Về phần Tố My, cô chia sẻ: "Chị Như Quỳnh như một tượng đài và cho tôi rất nhiều cảm hứng. Được góp mặt vào liveshow của chị là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Tôi yêu và nghe nhạc của chị từ nhỏ nên có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc yêu một người và giống một người là hai khái niệm hoàn toàn khác. Hồi trước tôi cứ nghĩ việc có giọng hát giống thần tượng là một điều hay ho. Tuy nhiên chính những ý kiến trái chiều của dư luận đã khiến tôi thức tỉnh".

Như Quỳnh xoá bỏ tin đồn mâu thuẫn với Tố My.

Khi được hỏi về việc bị mất giọng hát khi dùng thuốc ngủ, nữ danh ca tâm sự: "Như Quỳnh của hôm nay đã không giống những năm trước. Sự yêu thương của khán giả đã giúp tôi vực dậy với một sức khoẻ, tinh thần khoẻ mạnh hơn. Chính vì vậy tôi chỉ mong có cơ hội được làm thêm thật nhiều liveshow.

Như Quỳnh của hiện tại sẽ không thể giống như 20 năm trước, giọng hát đã từng trải hơn nhiều. Tôi bây giờ đã là "bà già mùa đông" vì giọng hát đã không còn trong trẻo như "người tình mùa đông", nhưng mà vẫn đẹp".

Như Quỳnh tâm sự sức khoẻ của cô hiện tại đã cải thiện rất nhiều nhờ tình cảm của khán giả.

Chia sẻ về việc mời Trấn Thành trong liveshow, Như Quỳnh tiết lộ cả hai vốn là chị em thân thiết nên khi cô ngỏ lời, đàn em lập tức đồng ý. Tuy nhiên, Trấn Thành không nắm giữ vai trò MC dẫn dắt chương trình mà sẽ đảm nhận một vai trò bí mật.

Cũng có mặt tại họp báo, diễn viên Hồng Đào tâm sự Như Quỳnh là một người em mà cô yêu quý. Khi nhận được lời mời tham gia liveshow, Hồng Đào sẵn sàng đồng ý.

"Chúng tôi đã biết nhau hơn 28 năm và cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Giữa chúng tôi không chỉ có công việc mà còn là tình chị em thắm thiết. Như Quỳnh là nghệ sĩ đẹp và tuyệt vời nhất trong lòng tôi, kể cả trong sự nghiệp lẫn cách sống", Hồng Đào chia sẻ.

Như Quỳnh trẻ đẹp bên Hồng Đào.

Đặc biệt trong liveshow, một album với phiên bản vật lý sẽ xuất hiện và những khán giả tham gia sẽ là những người đầu tiên được sở hữu album này. The best of Như Quỳnh sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào tối 12/11.