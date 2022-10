Danh ca Như Quỳnh: Hạnh phúc trong tình yêu, đời tôi sang trang mới

(VTC News) -

Đó là chia sẻ của Như Quỳnh bên lề cuộc gặp gỡ giới truyền thông tại Hà Nội nhân dịp tổ chức liveshow mang tên The best of Như Quỳnh diễn ra vào 20h ngày 12/11 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM.

Theo Như Quỳnh, lần trở lại này là một hình ảnh hoàn toàn mới, vì chị không muốn lặp lại bản thân: “Tôi của ngày hôm nay là con người của năng lượng tích cực và hạnh phúc với tình yêu của mình. Tôi muốn làm tốt nhất mọi thứ cùng với sức khoẻ, năng lượng ấy”.

Ca sỹ Như Quỳnh

Nói về show diễn lần đầu tiên tự đầu tư tổ chức tại Việt Nam, Như Quỳnh nói chị mong muốn mang đến những điều đặc biệt nhất, không chỉ là những bản hit đình đám như Người tình mùa đông, Duyên phận, Nếu đời không có anh, Những ngày xưa thân ái… mà còn nhiều giá trị mang tính độc bản khác.

Đây sẽ là show cá nhân hiếm hoi có nhiều khách mời thuộc hàng “sao khủng”. Ngoài các tên tuổi ít nhiều gắn bó với nữ danh ca như Mạnh Đình, chương trình còn có sự góp mặt của Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, NSND Lệ Thuỷ, Lâm Thuý Vân và nhiều gương mặt làng hài như Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư.. Bên cạnh đó, còn có hai nghệ sỹ đặc biệt chưa được tiết lộ.

Như Quỳnh chia sẻ, chị hạnh phúc và bất ngờ vì nhận được cái gật đầu của nhiều nghệ sĩ dù đang mùa bận rộn chạy show. Chương trình được dẫn bởi Hồng Đào, Tùng Leo và MC Anh Khoa. Họ sẽ cùng nhau kể chuyện, dẫn lối vào các tiết mục, mở ra những câu chuyện cảm động về Như Quỳnh, các tác phẩm và tình nghệ sỹ ở hải ngoại.

Liveshow The best of Như Quỳnh còn là cuộc hội ngộ của nhiều bản hit nhạc Hoa lời Việt và tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam gạo cội như Lam Phương, Nguyễn Trung Cang, Nguyễn Văn Đông, Trúc Hồ và những tên tuổi gần đây như Nguyễn Hoàng Duy, Dương Khắc Linh…

Nói về bản hit Người tình mùa đông, Như Quỳnh cho biết, ca khúc này xuất phát từ Nhật Bản chứ không phải là Trung Hoa như nhiều người lầm tưởng. Ca khúc được Như Quỳnh ghi hình mùa đông năm 1993 tại Canada. Khi thu hình, do trang phục chuẩn bị không được đạo diễn ưng ý nên chị phải mượn toàn bộ đồ của người bạn tại trường quay để mặc. Như Quỳnh không ngờ ca khúc lại được thương mến nhiều như vậy. Nhiều người gọi chị là "người tình mùa đông" cũng từ sự nổi tiếng của ca khúc này.

Phần phục trang của Như Quỳnh trong show diễn sắp tới do NTK Việt Hùng đảm trách. Sau sự ra đi của em trai, NTK Tường Khuê, Như Quỳnh đã mất khoảng thời gian dài để lấy lại tinh thần. Chị bảo, nỗi buồn thì vẫn ở đó, em trai vẫn luôn ở bên, trong trái tim. Và chị tin, không phải là Tường Khuê thì vẫn có những nhà thiết kế khác may cho Như Quỳnh những bộ trang phục thật đẹp.

Nữ ca sĩ cũng cho biết, nếu đủ duyên, con gái Melody Đông Nghi sẽ xuất hiện trong show diễn để nhìn thấy sự thay đổi từ mẹ. Cô bé cũng từng chia sẻ, nếu có đứng trên sân khấu thì cũng không theo đuổi hình ảnh như mẹ.

Theo ông Phạm Anh Khoa, Giám đốc sản xuất chương trình, BTC mong muốn sau thành công của đêm diễn, chương trình sẽ được mang ra Hà Nội với vài sự thay đổi về nội dung.