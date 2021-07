Đăng tin sai sự thật về COVID-19 lên Facebook, nam thanh niên bị phạt

(VTC News) -

Chiều 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành triệu tập và lập biên bản xử phạt hành chính đối với một trường hợp tung tin thất thiệt về ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tài khoản và nội dung được đăng tải gây hoang mang dư luận

Vào khoảng 21h58p ngày 21/7, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết có nội dung: “Thông tin nhanh có ca nhiễm tên Đức ở Mai Thủy đã có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với COVID19. Mọi ng trong làng cần thận,...” , được đăng tải trên group Làng Phan Xá.

Công an tiến hành điều tra, xác minh và xác định Facebook trên là của L. Q. B (SN 1989), trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy nên đã mời anh này lên làm việc. Tại cơ quan Công an, L. Q. B thừa nhận bài viết nói trên là do mình đăng tải và thông tin trong bài viết là sai sự thật.

Bài viết trên được lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang trong dân trên địa bàn huyện về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã quyết định lập biên bản xử phạt hành chính đối với L.Q.B số tiền 5 triệu đồng.