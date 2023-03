Đang thi hành án tù chung thân, Út ‘trọc’ tiếp tục bị truy tố vì trốn thuế

Đây là vụ án trốn thuế xảy ra trong thời thời gian từ năm 2011 - 2018 tại Công ty Cái Mép, do bị can Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo 2 bị can khác không thực hiện kê khai, kê khai thuế không đầy đủ, không xuất hóa đơn khi cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại 8 điểm đất quốc phòng nhằm hưởng lợi cho Công ty Cái Mép, gây thất thu thuế nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Đinh Ngọc Hệ nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Sơn Bộ Q.P và là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

Ông Hệ đã nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty, trong đó có Công ty Đức Bình, Công ty Cái Mép…

Bị can Đinh Ngọc Hệ

Các công ty này có tư cách pháp nhân, trên danh nghĩa là độc lập nhưng hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị can Đinh Ngọc Hệ và sự điều hành của bị can Phạm Văn Diệt.

Năm 2008, ông Diệt được tuyển vào làm nhân viên Công ty Đức Bình. Hai năm sau đó, bị can được ông Hệ đặt ngồi ghế Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình và các công ty của ông Hệ.

Các công ty của Út “trọc” có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống, lấy Công ty Đức Bình làm trung tâm, để điều hành các công ty khác

Cáo trạng xác định, quá trình hoạt động, từ 3/2008- 4/2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị quân đội trên 8 khu đất quốc phòng (bản chất là thuê đất), sau đó ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác khác để thu về khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp đồng (bản chất là cho đối tác khác thuê lại)…

Đinh Ngọc Hệ là người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Diệt thống nhất với kế toán trưởng Công ty Cái Méo Trần Lê Toản không kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng để Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011- 2018 số tiền hơn 39 tỷ đồng. Hành vi của Út “trọc” bị xác định phạm vào tội Trốn thuế với vai trò là người cầm đầu, khởi xướng.

Bị can Phạm Văn Diệt chấp hành chỉ đạo của ông Hệ điều hành Toản trong việc không thực hiện đóng nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, để Công ty Cái Mép trốn thuế từ năm 2011- 2018 với số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Bị can Toản dù biết phải kê khai thuế, xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng, nhưng vì tiếp nhận chỉ đạo của ông Diệt nên đã thực hiện không đúng nghiệp vụ kế toán về thuế, để Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011- 2018 số tiền hơn 39 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đây là vụ án đồng phạm giản đơn nhưng có tính chất nghiêm trọng.

Trước khi bị truy tố tội trốn thuế với hành vi nêu trên, năm 2018 Út "trọc" bị Tòa án quân sự trung ương xử phạt 12 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bản án phúc thẩm năm 2020 của Tòa án quân sự Trung ương xử phạt ông Hệ 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bản án hình sự phúc thẩm năm 2021 của TAND Cấp cao tại TP HCM xử phạt bị can Đinh Ngọc Hệ án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 13 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

