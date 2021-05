Đăng tải loạt clip độc hại với trẻ, chủ kênh Timmy TV xin lỗi, cam kết xóa bỏ

Trước những phản ứng dữ dội của dư luận xã hội và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chủ kênh Timmy TV đã đăng tải một video gần 5 phút với nhan đề “Timmy xin lỗi tất cả mọi người”.

Chủ kênh Timmy TV cho biết nhận được phản ánh về kênh và nhận thấy đây là hành động sai trái, thiếu trách nhiệm trong quản lý, sản xuất video gửi đến người xem, nhất là các nội dung không phù hợp với trẻ em, làm ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn nhỏ.

“Mình cũng tự ngồi lại kiểm điểm và xem xét lại những hành động của mình. Mình nhận thấy được rằng đó là hành động sai trái...Mình đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và sản xuất video, những tác phẩm, những thành phẩm gửi tới cho các bạn xem, nhưng nó là những nội dung không phù hợp với lứa tuổi các bạn. Mình đã làm ảnh hưởng một phần nào đó đến tinh thần của các bạn nhỏ...” – chủ kênh Timmy TV nói trong video.

Thời gian qua, kênh Timmy TV đã đăng tải nhiều clip có nội dung và hình ảnh độc hại, rùng rợn, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Chủ kênh Timmy cũng cho rằng, từ khi làm Youtube không có nhiều kiến thức về luật pháp và không nhận thức được đây là hành động sai. Vì thế, chủ kênh này thừa nhận hoàn toàn sai, không có bất kỳ hành động nào bào chữa cho sự sai trái của mình.

Chủ kênh Timmy TV cho biết, rà soát và xóa toàn bộ các video có nội dung độc hại, có thể ảnh hưởng đến các em nhỏ. Cuối cùng, chủ kênh Timmy TV gửi lời xin lỗi các cô chú, anh chị, những bậc phụ huynh là cha mẹ vì có con em bị ảnh hưởng bởi những nội dung video trên kênh Timmy TV.

Được biết, kênh Timmy TV do N.H.H.A (sinh năm 1998) làm chủ, hoạt động từ năm 2018 đã đăng tải 874 video, clip với hơn 140 triệu lượt xem tính đến nay.

Kênh Timmy TV có đối tượng hướng tới là trẻ em nhưng trong thời gian qua, kênh này đã đăng tải nhiều clip có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, rùng rợn... ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em như: “TIMMY kể chuyện em trai giết anh ruột vì tình yêu”, “TIMMY nhận ra cô dâu bị hồn ma nhập xác sống...”, “TIMMY tiết lộ sự thật về ông già Noel là ác quỷ...”...

Vì thế, ngày 17/5, Cục Trẻ em – Bộ LĐTB&XH có công văn đề nghị Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, gỡ, xóa kênh Timmy TV và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.