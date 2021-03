Ba năm, Youtuber Thơ Nguyễn nộp thuế hơn 2 tỷ đồng

(VTC News) -

Liên quan đến việc chủ kênh YouTobe và kênh TikTok "Thơ Nguyễn" đăng tải một số clip vi phạm, có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, tối 12/3, xác nhận với VTC News, đại diện Chi cục Thuế TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, trong 3 năm Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng tiền thuế.

Cụ thể, kết quả rà soát của Chi cục Thuế TP Thuận An cho thấy Thơ Nguyễn đã thực hiện kê khai, nộp thuế trong những năm gần đây. Theo đó, trong năm 2019, Thơ Nguyễn nộp 1,476 tỷ đồng; năm 2020 nộp 360 triệu đồng và đầu năm 2021 đã nộp 213,5 triệu đồng.

Thơ Nguyễn dùng búp bê ''cầu vía học giỏi" cho trẻ em. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm qua (11/3), trả lời PV VTC News, ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục đã yêu cầu TikTok và YouTube chặn, gỡ những clip vi phạm liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn.

"Hiện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đang phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) để mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, sau đó sẽ xử lý theo quy định", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cũng xác nhận cơ quan Thuế đang phối hợp kiểm tra, rà soát việc chấp hành thuế của YouTuber Thơ Nguyễn.

Thơ Nguyễn là một hot YouTuber (nhà sáng tạo, sản xuất nội dụng trên YouTube) được nhiều thiếu nhi và cha mẹ theo dõi kênh. Hiện kênh YouTuber của người này có khoảng 8,7 triệu lượt đăng ký theo dõi, đứng top đầu những kênh YouTube được nhiều người theo dõi ở Việt Nam.

Những ngày qua, YouTuber này đăng tải clip trên tay ôm một con búp bê, tay kia cầm chiếc vòng để trước mặt búp bê (được giới thiệu là búp bê Kumathong) và giới thiệu có nhiều bạn nhỏ nhờ xin vía học giỏi. Clip của Thơ Nguyễn gây phẫn nộ lớn với cộng đồng, nhiều người lo ngại những clip này sẽ tác động xấu, ảnh hưởng đến suy nghĩ và tạo hành vi lệch lạc cho trẻ em khi đây là đối tượng chính của kênh YouTube này.