Dân nuôi cá lồng trên hồ Trị An, nguồn nước sạch bị đe dọa

Theo thống kê, trên hồ Trị An có gần 600 hộ dân cùng số bè tương đương và trên 3.000 lồng nuôi thuỷ sản. Trong đó, tập trung đông nhất trên địa bàn huyện Định Quán với gần 400 hộ với số bè tương đương, cùng hơn 2.000 lồng nuôi. Các hộ dân sinh sống trên vùng lòng hồ Trị An từ khi có công trình thuỷ điện Trị An bắt đầu tích nước đến nay.