Dân mạng 'phát cuồng' với ông bố may hơn 100 bộ váy tuyệt đẹp cho con gái

Anh Xu thường xuyên đi qua chợ vải. Một hôm, anh mua được miếng vải cotton chấm bi với giá phải chăng. Lúc đó là mùa hè, con gái anh phải thay nhiều quần áo hơn nên anh tự tay khâu cho bé một bộ váy đơn giản. Không ngờ, khi thử lên người con, bộ váy lại đẹp hơn mong đợi.

Kể từ đó, cứ mỗi khi đi qua chợ, anh lại mua một ít vải rẻ tiền rồi mang đến thợ may để may váy áo cho con. Cho đến một ngày, bác thợ may quen thuộc rời khỏi thị trấn, ông bố trẻ bèn mày mò học may từ chiếc máy khâu cũ mà mẹ để lại.

Anh Xu tự may cho con gái hàng trăm bộ váy.

Giờ anh Xu đã có thể may cho con gái chiếc váy đơn giản trong 1 ngày, còn những chiếc phức tạp hơn thì phải mất 1-2 tuần mới hoàn thành.

Sau khi đăng vài video ghi lại cảnh mình cắt may cho con, anh Xu nhận được rất nhiều lời khen dù lúc đó kỹ năng may vá của anh còn hạn chế. Cư dân mạng khuyến khích anh tiếp tục.

Bé Xixi, con gái anh Xu, rất thích những bộ váy bố may cho mình.

Khi tay nghề khá hơn, anh Xu lên mạng tìm kiếm ý tưởng thiết kế váy mới cho con gái. Anh tham khảo ý thích của con và dựa vào loại vải mua được để tạo ra những bộ váy áo đúng ý bé.

Các mẫu váy của anh trông khá cổ xưa nhưng bé Xixi lại tỏ ra rất thích thú và mặc hàng ngày khi đi chợ, đi học, gặp gỡ người thân. Hai cha con rất vui khi chọn váy áo mỗi ngày.

Một trong những thiết kế của anh Xu dành cho con gái.

Mặc dù may rất nhiều váy nhưng anh Xu chỉ may cho con mặc chứ không có ý định bán hàng. May váy cho con là sở thích giúp anh giảm stress từ công việc và cuộc sống hàng ngày. Anh cũng có ý định tặng những chiếc váy mình may được cho những trẻ em thực sự cần.

Cùng ngắm một số bộ váy mà anh Xu may cho con.