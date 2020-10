Đàn em Đức Chinh, Thái Quý giúp U15 PVF vô địch U15 Quốc gia

17h30, trận chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 giữa U15 PVF và U15 SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân Bình Dương. Trong lịch sử giải đấu, đại diện phía Bắc đã 7 lần vào chơi trận cuối cùng. Bên kia chiến tuyến, đội bóng sông Hàn tận hưởng lần đầu tiên xuất hiện ở trận chung kết sau 10 năm.

Việc HLV Philippe Troussier đến dự khán cũng khiến cho các cầu thủ đều muốn phô diễn những kỹ năng tốt nhất của mình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Phúc, cả hai đội đều dồn lên tấn công hòng tìm bàn thắng sớm. U15 PVF là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1 và chính họ cũng là người có bàn thắng trước.

U15 PVF (áo đỏ) có thế trận lấn lướt trước U15 SHB Đà Nẵng (áo xanh).

Phút 33, trong một tình huống phản công nhanh, Gia Bảo đi bóng tinh quái buộc thủ thành Hoài Vũ phải phạm lỗi trong vòng cấm, đem về quả phạt đền cho U15 PVF. Trên chấm 11m, Anh Tuấn không phạm sai lầm nào để đưa bóng vào lưới U15 SHB Đà Nẵng.

Nhận bàn thua, các học trò của trợ lý HLV Tăng Tuấn nhanh chóng tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 27, Quốc Đạt tận dụng sai lầm của hàng thủ U15 PVF để tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đập xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và BHL U15 SHB Đà Nẵng.

Đến phút 48, xuất phát từ pha ném biên bên cánh phải, Anh Tuấn bên phía U15 PVF đi bóng kỹ thuật, tạo điều kiện cho Gia Bảo ghi bàn nhân đôi cách biệt.

U15 SHB Đà Nẵng vẫn miệt mài tấn công tìm bàn gỡ và thành quả của họ đến ở phút 57 khi Tuấn Anh tận dụng thành công tình huống bỏng nảy ra từ chân hậu vệ đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, tất cả những gì diễn ra sau đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của đội bóng sông Hàn. Lần lượt Anh Tuấn (58’) và Thái Bá Đạt (72’) điền tên lên bảng tỷ số, gia tăng khoảng cách lên thành 4-1. Những gì mà các học trò HLV Nguyễn Ngọc Anh Tuấn có thể làm chỉ là bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Trung Đạt ở phút 76.

Với thắng lợi 4-2 chung cuộc, U15 PVF đăng quang ngôi vương lần thứ 4 trong lịch sử. Bên cạnh đó, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn của đội bóng này nhận cú đúp danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới (5 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó, thủ thành Hoài Vũ của U15 SHB Đà Nẵng là Thủ môn xuất sắc nhất và đội chủ nhà U15 Becamex Bình Dương đoạt giải phong cách. Tổ trọng tài điều khiển trận chung kết gồm các ông Nguyễn Văn Phúc, Lê Phúc Sơn, Võ Quang Trung, Trần Ngọc Ánh nhận giải thưởng Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại VCK.

Nguyễn Anh Tuấn (số 9 U15 PVF) giành cú đúp danh hiệu cá nhân.

Với sự đồng hành của Next Media, công tác tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu đã được đẩy mạnh, mang đến cho khán giả cả nước những diễn biến hấp dẫn của Vòng chung kết. Nhiều trận đấu của giải được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports (VTC3) và BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương). Ngoài ra, Next Media cũng thực hiện truyền hình trực tiếp các trận đấu trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm: Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports, Công ty Cổ phần Động Lực, Khách sạn Rex Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Sơn Mài Định Hòa (Nhà tài trợ đồng hành) và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương - BTV (Đối tác truyền thông).