VCK U15 Quốc gia – Next Media 2020: SHB Đà Nẵng vào chung kết sau 10 năm chờ đợi

15h chiều 24/10, trận bán kết đầu tiên giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 đã diễn ra trên SVĐ Bình Dương. Cả U15 PVF và U15 SLNA đều bung sức ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ qua, tới phút thứ 10, đội bóng xứ Nghệ là những người được hưởng niềm vui trước.

Trong tình huống phản công nhanh, Lương Thế Quang lốp bóng đẹp mắt qua đầu thủ môn Huy Kha mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, U15 PVF đẩy cao đội hình tấn công và họ đã nhận được thành quả khi hiệp 1 mới trôi qua một nửa thời gian. Phút 28, Nguyễn Anh Tuấn tận dụng sai lầm của hàng thủ U15 SLNA gỡ hòa cho thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông. Trước khi hiệp 1 khép lại, đại diện miền Bắc có thêm 1 bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành của Quốc Kiên ở phút 44.

Bước sang hiệp 2, U15 PVF vẫn áp đặt lối chơi lên U15 SLNA và thành quả là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 59 của Thái Bá Đạt. Bị dẫn trước 2 bàn, thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh còn thiệt quân khi Ngọc Trung gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu ở phút 63.

Tưởng như mọi thứ đã khép lại với đội bóng xứ Nghệ thì Quang Vinh lập một cú đúp đầy cảm xúc vào các phút 72 và 77 để gỡ hòa cho U15 SLNA. Những phút còn lại, dù cả 2 vẫn liên tục tấn công để tìm kiếm chiến thắng nhưng không có thêm bàn nào được ghi. Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu cân não sau kết quả hòa 3-3 ở 2 hiệp chính.

U15 PVF (áo đỏ) là đội đầu tiên tiến vào chung kết giải U15 Quốc gia - Next Media 2020

Trên chấm penalty, Quang Vinh bên phía U15 SLNA may mắn thực hiện thành công pha sút đầu tiên khi đưa bóng chạm cột dọc trước khi chạm người thủ môn Duy Anh vào lưới. Thế nhưng đó là không đủ để giúp đội bóng xứ Nghệ đi tiếp bởi Nguyên Hoàng thực hiện không thành công lượt sút ngay sau đó. Trong khi đó U15 PVF thực hiện thành công cả 5 lượt sút của mình.

Chung cuộc, thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông là cái tên đầu tiên tiến vào chung kết giải đấu năm nay sau chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu.

Đây là một màn “phục thù” ngọt ngào của lò PVF khi tại bán kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020 cách đây 1 tháng, U17 SLNA đã đánh bại U17 PVF để tiến vào chung kết giải đấu.

Ở trận bán kết còn lại, U15 Becamex Bình Dương tiếp đón đối thủ cũng rất ngang tài ngang sức là U15 SHB Đà Nẵng. Trong một ngày mà các chân sút chủ nhà tỏ ra kém hiệu quả thì đội bóng sông Hàn lại chơi đầy hiệu quả trong từng pha lên bóng của mình.

Chung cuộc, U15 SHB Đà Nẵng là đội giành quyền vào chơi trận chung kết giải đấu với chiến thắng 2-1. Những người ghi bàn cho thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Anh Tuấn là Đức Thiện (13’) và Văn Thọ (30’). Trong khi đó Thành Trung là người ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Bình Dương ở trận đấu này ở phút 15.

U15 SHB Đà Nẵng (áo xanh) vào chung kết sau 10 năm chờ đợi

Trận chung kết giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Next Media 2020 giữa U15 PVF và U15 SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 17h30 chiều 26/10 trên SVĐ Bình Dương. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh BTV2, On Sports – VTC3 và các nền tảng Youtube, Fanpage của Next Sports, VFF Channel.

