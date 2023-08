Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: 'Giọng hát của tôi là đồ xịn 100%'

(VTC News) -

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ bolero Thu Hằng đã làm sống lại những bản tình ca bất hủ, lãng mạn trên sân khấu Love in the bay ở Hạ Long.

Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, Mr. Đàm đã đốt cháy bầu không khí bằng những tiết mục âm nhạc đa màu sắc. Nam ca sĩ đã mang đến loạt hit gắn liền với tên tuổi của mình như: Không phải em, Say tình, Sợ yêu,...Nam ca sĩ khẳng định giọng hát “xịn 100%” của mình khi hoàn toàn dùng giọng thật để hát trên nền nhạc beat.

Đàm Vĩnh Hưng cháy hết mình cùng khán giả ở Hạ Long.

Trên sân khấu Love in the Bay, Mr. Đàm tâm sự về quãng thời gian đi tìm “chất riêng” cho mình: “Ngày xưa khi Hưng còn trẻ, đi hát lót hàng đêm, phải hát bài quen để khán giả vỗ tay. Nếu bài hát nào lạ thì hôm sau sẽ không được hát. Sau đó Hưng tìm kiếm đường đi mới và tìm kiếm một bài hát hay, đặc biệt. Cũng may mắn thay ông trời cho Hưng điều này.”

Ông hoàng nhạc Việt song ca cùng fan cứng 60 tuổi.

Ngay trong phần giao lưu của đêm nhạc, khán giả ngạc nhiên với phần song ca Biển, nỗi nhớ và em của Mr. Đàm cùng “fan cứng” 20 năm. Có những khoảnh khắc trong màn song ca này, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định “nhường” lại sân khấu cho fan của mình và bản thân trở thành “khán giả" để nghe “thần tượng" hát. Khi được fan tâm sự rằng, bản thân mình đã 60 tuổi, “Ông hoàng nhạc Việt" đã rất bất ngờ.

Ca sĩ Thu Hằng.

Minishow còn có sự góp mặt của ca sĩ Thu Hằng - quán quân Solo cùng Bolero 2015 và Người kể chuyện tình 2018. Nữ ca sĩ đã có những hoạt động sôi nổi trên “phòng trà online” để mang âm nhạc đến gần với người hâm mộ qua những đêm nhạc livestream chỉn chu và độc đáo trong thời gian qua. Nhưng khi được trực tiếp lắng nghe tại Love in the Bay, giọng ca Thu Hằng còn ngọt ngào, sâu lắng hơn nữa với những ca khúc: Nếu đời không có anh, Một đêm say, Để cho em khóc… Sự tái ngộ giữa hai thầy trò Đàm Vĩnh Hưng - Thu Hằng cũng là dịp để nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với đàn anh.