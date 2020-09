Đâm mẹ và 2 con của người tình rồi tự sát

Đến sáng 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và nghi can gây án giết người ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, 23h15 ngày 7/9, nhiều người dân ở thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng kêu la thất thanh. Một số người bật dậy mở cửa bước ra ngoài mới phát hiện tiếng kêu la từ phía nhà bà Đinh Thị Liên (60 tuổi).

Khi đến nơi, mọi người sửng sốt khi chứng kiến chủ nhân căn nhà là bà Liên nằm bất động bên những vệt máu trước sân nhà, trên thân thể có nhiều vết thương do tác động ngoại lực bởi vật sắc nhọn. Cạnh đó là một thanh niên cũng đã tử vong vì những vết đâm ở vùng bụng.

Ảnh minh họa.

Xót xa hơn nữa là khi bước vào bên trong căn nhà mọi người nhìn thấy hai đứa cháu ngoại của bà Liên là Đỗ Đinh Gia H (7 tuổi) và Đỗ Ngọc Khánh T (4 tuổi) đang trong tình trạng bị thương cũng do bị đâm. Người duy nhất trong nhà may mắn thoát chết là Đinh Thị Yến P (35 tuổi), con gái của bà Liên và là mẹ ruột của 2 cháu Gia H, Khánh T.

Cùng với việc đưa hai nạn nhân Đỗ Đinh Gia H, Đỗ Ngọc Khánh T vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị, người dân khẩn báo vụ việc cho công an địa phương. Ngay trong đêm, một mũi trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa thu thập thông tin có liên quan vụ trọng án nêu trên.

Tung tích người thanh niên tử vong trên sân nhà bà Đinh Thị Liên được xác định là Nguyễn Văn Lạc (39 tuổi, trú tổ dân phố Phan Bội Châu 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh). Trong thời gian gần đây, Lạc có mối quan hệ tình cảm với chị Định Thị Yến P và chung sống như vợ chồng nhưng đã vài lần xảy ra mâu thuẫn.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi kết hợp với những thông tin thu thập, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên Lạc cầm dao rượt đuổi để đâm Phượng nhưng người phụ nữ này chạy thoát. Trong cơn cuồng tức, Lạc đâm chết bà Liên và đâm hai cháu bé Gia H, Khánh T bị thương rồi tự sát.