Cát tặc đánh chìm ghe để phi tang, một Đại úy công an thiệt mạng

Chiều 11/8, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội (TX Tân Uyên) tử vong trong lúc truy bắt cát tặc.

Khoảng 2h30 cùng ngày, lực lượng Công an xã Thạnh Hội phối hợp với Công an TX Tân Uyên tổ chức tuần tra xử lý ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Lúc này, lực lượng công an phát hiện một ghe máy đang hút cát trái phép nên áp sát để khống chế bắt giữ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Biết bị công an phát hiện, nhóm cát tặc lập tức rút lui. Trước khi rút lui nhóm cát tặc đục lỗ giữa ghe để đánh chìm nhằm phi tang.

Cùng lúc đó, xuồng của lực lượng chức năng bị dòng nước xoáy nhấn chìm. Toàn bộ lực lượng khoảng 5 người bị chìm xuống sông. 4 người sau đó may mắn thoát chết, Đại úy Lê Thanh Hải thiệt mạng.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.