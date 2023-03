Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

(VTC News) -

Ngày 20/3, tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Quản Thiện Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kể từ ngày 20/3.

Đại tá Trần Văn Toản phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Văn Toản.

Đại tá Trần Văn Toản ((sinh năm 1967, quê Thái Bình) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an Bình Thuận từ tháng 9/2018. Trước đó, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Ngày 17/3, tại tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay Đại tá Trần Văn Toản.

Minh Tuệ