Đại tá Đinh Văn Nơi đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho các tiểu thương gặp hoả hoạn

Ngày 28/3, đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Trước đó, rạng sáng 27/3, hỏa hoạn xảy ra vào tại Trung tâm thương mại Thị trấn Cái Dầu, thiêu rụi hơn 70 ki ốt của 52 tiểu thương. Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu trên 6 tỷ đồng.

Nhằm phần nào giúp người dân vơi bớt khó khăn, Đại tá Đinh Văn Nơi đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ mỗi tiểu thương 5 triệu đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục sẻ chia, quan tâm, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 21/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, báo chí đưa tin từ 1/3/2022, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động ông Nơi.

“Hiện nay Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang. Thời gian qua, số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (số điện thoại cá nhân của Đại tá Đinh Văn Nơi) hoạt động rất hiệu quả. Thời gian tới, rất mong các tổ chức và quần chúng nhân dân tiếp tục cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang để lực lượng Công an kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật”, Công an tỉnh An Giang thông tin.