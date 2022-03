Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an An Giang

(VTC News) -

Thông tin trên được Công an tỉnh An Giang thông báo vào chiều 21/3. Cơ quan này cho biết, thời gian qua, báo chí đưa tin từ 1/3/2022, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động ông Nơi.

Đại tá Đinh Văn Nơi.

“Hiện nay Đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang. Thời gian qua, số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 (số điện thoại cá nhân của Đại tá Đinh Văn Nơi) hoạt động rất hiệu quả. Thời gian tới, rất mong các tổ chức và quần chúng nhân dân tiếp tục cung cấp những thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang để lực lượng Công an kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật”, Công an tỉnh An Giang thông tin.