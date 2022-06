Đại sứ Mỹ kêu gọi Nga không đóng cửa đại sứ quán

(VTC News) -

Trong một nỗ lực rõ ràng để gửi thông điệp tới điện Kremlin, ông John J. Sullivan, đại sứ Mỹ tại Nga từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, cho biết Washington và Moskva không nên cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. (Ảnh: Reuters)

Ông Sullivan nói với TASS trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng ta phải bảo vệ khả năng đối thoại”. Ông cũng cảnh báo về việc loại bỏ các tác phẩm của Leo Tolstoy khỏi các cuốn sách phương Tây hoặc từ chối phát nhạc của Pyotr Tchaikovsky.

Nhận xét của ông đã được TASS tường thuật bằng tiếng Nga.

Bất chấp các cuộc khủng hoảng, các vụ bê bối gián điệp và sự bùng nổ của Chiến tranh Lạnh, quan hệ giữa Moskva và Washington vẫn chưa bị cắt đứt kể từ khi thiết lập năm 1933.

Tuy nhiên, giờ đây, Nga cho biết mối quan hệ với phương Tây thời hậu Xô Viết đã chấm dứt, và nước này sẽ chuyển hướng sang phía Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tháng trước đã châm biếm rằng ông muốn dành tặng bài hát "We Are Never Ever Getting Back Together" (chúng ta không bao giờ quay lại với nhau) của Taylor Swift cho ông Putin.

Khi được hỏi về nhận xét đó, ông Sullivan nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay hoàn toàn”.

Khi được hỏi liệu các đại sứ quán có thể bị đóng cửa hay không, ông Sullivan bình luận: “Họ có thể - có khả năng đó, mặc dù tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm lớn. Theo tôi hiểu, chính phủ Nga đã đề cập đến các kịch bản cắt đứt quan hệ ngoại giao. Nhưng chúng tôi không thể cứ thế cắt đứt quan hệ ngoại giao và ngừng nói chuyện với nhau”.

Hôm 6/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập các giám đốc văn phòng Moskva của các hãng truyền thông Mỹ, để thảo luận về những gì bộ này nói là "hậu quả những hành động không thân thiện của Mỹ".

“Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến khiến Mỹ có thể buộc phải đóng cửa đại sứ quán của mình là nếu nó trở nên không an toàn để tôi tiếp tục công việc”, theo Đại sứ Mỹ.

Tuy nhiên, khi được hỏi mối quan hệ sẽ phát triển như thế nào, ông Sullivan hy vọng một ngày nào đó hai bên sẽ “tái hợp”.