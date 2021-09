Đài phát sóng Nam Trung Bộ hoạt động, mở rộng phủ sóng Biển Đông

(VTC News) -

Sau gần 1 năm thi công, Đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận sẽ chính thức hoạt động, phát sóng cho khu vực Biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Đây là một dự án của Đài TNVN đã hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo mục tiêu về kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đài phát sóng Nam Trung Bộ.

Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn do Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, quản lý và vận hành. Đài nằm trên khu đất có diện tích 16 ha, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Đài có công suất phát sóng 400 kw, tần số 1071 kHz, với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng chuyển đổi sang phát thanh số theo công nghệ DRM phù hợp với xu thế phát thanh hiện nay trên thế giới.

Trong thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Ninh Thuận trong việc triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường thì việc tăng cường năng lực phát sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam để tuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là việc làm cấp thiết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.

Ông Lê Đình Lam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết: "Việc xây dựng Đài phát sóng Nam Trung Bộ có một ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển phát thanh quốc gia nói chung và của Đài TNVN nói riêng".

Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực phủ sóng phát thanh của Đài TNVN tại khu vực Nam Trung bộ và vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Công trình này góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng trên biển, trong đó có ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo; khích lệ, động viên các cán bộ chiến sĩ, lực lượng chấp pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển trên làn sóng phát thanh.