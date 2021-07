Đài Tiếng nói Việt Nam đặt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

(VTC News) -

Trong 6 tháng đầu năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Đài TNVN đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, xứng đáng với vai trò là một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu đất nước.

Trong kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đài TNVN đã huy động tổng lực các phương tiện truyền thông với đầy đủ 4 loại hình báo chí và những nền tảng số hiện đại liên tục cập nhật, phản ánh đầy đủ, toàn diện hoạt động của Đại hội.

Với bình quân hơn 200 tin, bài sản xuất hàng ngày, gần 60 Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp sóng qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lan tỏa tới tận thôn, xóm, bản, làng nơi biên giới, hải đảo, Đài TNVN cùng các cơ quan báo chí trong cả nước đã đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Đài TNVN tập trung phản ánh, tuyên truyền đậm nét Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các phóng viên Đài TNVN đã trực tiếp đi tác nghiệp tại các địa phương có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng..., kịp thời phản ánh hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 là chủ đề được các phương tiện truyền thông của Đài TNVN tập trung phản ánh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Văn Giang)

Đài TNVN cũng là cơ quan truyền thông đi đầu trong tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đài tích cực triển khai nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch; tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong xã hội, Đài TNVN luôn thông tin chính xác, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đài TNVN cũng thông tin chính xác, phân tích, bình luận khách quan, sâu sắc về những sự kiện, vấn đề quốc tế quan trọng, như: diễn biến về dịch COVID-19 trên thế giới và khu vực; việc sử dụng vaccine; đảo chính quân sự ở Myanmar; quan hệ Mỹ - Trung; các chính sách đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Mỹ Jo Biden; Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Lan Thương lần thứ 6 và các hoạt động liên quan tại Trùng Khánh (Trung Quốc), Hội nghị các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN.

Đài TNVN tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, tổ chức lại quy trình sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, quản trị phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của một cơ quan báo chí hiện đại, đa loại hình, đa nền tảng.

Thành quả trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nỗ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ của Đài đã được ghi nhận ở những giải thưởng lớn trong 6 tháng đầu năm 2021: 5 Giải báo chí Quốc gia năm 2020, trong đó có 3 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích; 4 Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần 5), trong đó có 1 giải A, 1 giải B, 2 Giải C; 2 Giải Báo chí 75 năm Quốc hội, trong đó có 1 giải A, 1 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Đài TNVN cũng giành nhiều giải thưởng báo chí do các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Các đơn vị, cá nhân nhận được bằng khen trong 6 tháng đầu năm 2021. (Ảnh: Văn Giang)

VOV đưa ra phương hướng, 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Tiếp tục thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề quốc kế dân sinh được xã hội quan tâm; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, đổi mới khung sóng, chương trình của các kênh phát thanh, truyền hình trên cơ sở khoa học, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của công chúng.

Đài TNVN tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Đài đến năm 2021. Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm rà soát nguồn nhân lực trong toàn Đài, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Đài tập hợp các ý kiến đóng góp của các bộ, ban ngành để chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Thủ tướng Đề án “Xây dựng Đài TNVN thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện” theo Quy hoạch báo chí đã ban hành cùng nhiều phương hướng, mục tiêu quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, một trong những nguyên nhân quan trọng để VOV đạt được những thành tựu đã nêu là nhờ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, từ việc quan tâm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết lần thứ 26 và đã được cụ thể hóa thành các nội dung sinh hoạt chuyên đề của Đảng.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (Ảnh: Văn Giang).

Theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, vụ việc Báo Điện tử VOV.VN, tiếp đến là hệ thống trang thông tin điện tử tổng hợp, cổng thông tin điện tử, trang nội bộ của Đài TNVN bị tấn công từ chối dịch vụ, đánh giá xấu trên các nền tảng mạng xã hội, fanpage, Facebook, Goolge Map… cho thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh mạng, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

“Chúng ta cần cùng nhau suy ngẫm kỹ vấn đề này. Việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để phòng ngừa tấn công mạng là điều cực kỳ cần thiết, nếu không muốn nói là hết sức cấp bách. Chúng ta cần phải đúc rút được những vấn đề mấu chốt để khắc phục trong thời gian tới”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ chỉ rõ.

Tại hội nghị, Đài TNVN đã tặng bằng khen của Tổng Giám đốc Đài TNVN cho các đơn vị, tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm.