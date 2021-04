Đại học Thuỷ lợi thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Đại học Thuỷ lợi, cho biết, năm 2017, trường được Bộ GD&ĐT và các đơn vị liên quan cho phép thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc trường và được tự chủ đào tạo cho sinh viên từ năm học 2017 - 2018. Trung bình mỗi năm trung tâm triển khai các khóa học đúng quy định chất lượng, hiệu quả, đào tạo và đã cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho khoảng gần 6.000 sinh viên.

Tính đến nay, trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ cho khoảng 15.000 sinh viên Đại học Thủy lợi. Ngoài ra, trường cũng kết hợp với Trường quân sự địa phương tỉnh Hưng Yên triển khai một số khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt kết quả tốt.

Đại diện nhà trường nhận quyết định thành lập trung tâm. (Ảnh: Bích Việt)

Từ thực tế về giáo dục quốc phòng và an ninh của Đại học Thuỷ lợi, cũng như các trường lân cận trong khu vực, tháng 11/2020 trường xin phép nâng cấp Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thành trung tâm thuộc Hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quốc gia.

Tháng 3/2021 trường nhận được quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Thuỷ lợi.

Hiện nay trung tâm được đặt tại Phố Hiến- Hưng Yên (cơ sở 2 của Đại học Thuỷ lợi). Trung tâm có giảng đường phục vụ học tập gồm 130 phòng học lớn nhỏ từ 50 chỗ đến hơn 200 chỗ gồm đầy đủ trang thiết bị như: bàn ghế, hệ thống máy chiếu âm thanh, điều hòa, quạt trần, các trang thiết bị chuyên dùng cho môn học giáo dục quốc phòng và an ninhnhư súng, lựu đạn, mô hình súng, lựu đạn, thiết bị bắn tập súng tiểu liên AK cấp 5 kèm theo máy tính.

Trung tâm có 2 khu thao trường huấn luyện bắn súng, chiến đấu tấn công và thao trường ném lựu đạn, thao trường huấn luyện đội hình đội ngũ và rất nhiều khu tập chiến thuật, áp sát mục tiêu, có đầy đủ bục ngắm bắn với thảm cỏ nhân tạo đảm bảo độ dài tiêu chuẩn.

Hệ thống ký túc xá của trung tâm đáp ứng được 4.500 sinh viên và nhà ăn, đảm bảo sinh hoạt cho học viên, cùng các sân tập thể dục thể thao, các trang thiết bị tập thể dục ngoài trời được lắp đặt cố định hiện đại.