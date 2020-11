Đại học Đông Đô cấp 193 văn bằng giả: Làm rõ trách nhiệm của 2 vụ thuộc Bộ GD-ĐT

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Giả mạo trong công tác, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Dương Văn Hòa (SN 1983), nguyên Hiệu trưởng Đại học Đông Đô; Trần Kim Oanh (SN 1978), nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục; Lê Ngọc Hà (SN 1978), nguyên Phó Hiệu trưởng và 7 người khác nguyên là cán bộ Trường Đại học Đông Đô.

Ngoài làm rõ vai trò trách nhiệm và yêu cầu xử lý đối với các bị can, Cơ quan An ninh điều tra cũng cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) trong quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đại học Đông Đô để xử lý.

Theo kết luận điều tra, quá trình hoạt động, Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2 theo quy định của Bộ, nhưng từ năm 2015, Bộ GD-ĐT đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và cho đăng tải đề án tuyển sinh của Đại học Đông Đô lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trong đó có cả chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Ngày 12/1/2015, Trường Đại học Đông Đô có công văn gửi Vụ Kế hoạch Tài chính báo cáo thống kê năm học 2014-2015 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trong đó không đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy. Tuy nhiên, ngày 1/4/2015, Bộ GD-ĐT lại có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Đông Đô, trong đó có 500 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Đến 14/01/2016, Đại học Đông Đô có công văn gửi Bộ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó đăng ký 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy. Ngày 24/2/2016, Bộ GD-ĐT có thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 gửi Trường Đại học Đông trong đó có 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Tiếp đó, ngày 7/2/2017, Đại học Đông Đô gửi công văn cho Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD-ĐT đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 150 chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2.

Vụ Kế hoạch Tài chính sau đó có thông báo gửi Đại học Đông Đô về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2.

Đồng thời với việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh gửi Vụ Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Đông Đô cũng gửi Vụ Giáo Đục Đại học đề án tuyển sinh năm 2017 và được Vụ Giáo dục Đại học cho đăng tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trong đó có 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2.

Từ năm 2018, theo quy định tại Thông tư về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ... Bộ GD-ĐT không ký thông báo chỉ tiêu tuyển sinh gửi các cơ sở giáo dục đại học.

Năm 2018, Đại học Đông Đô tiếp tục gửi đề án tuyển sinh đến Vụ Giáo dục Đại học và được đăng tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, nội dung đề án có 400 chỉ tiêu hệ văn bằng 2.

Cơ quan An ninh điều tra xác định các cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ Giáo dục Đại học thực hiện thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh của Đại học Đông Đô, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy trong khi Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 là có dấu hiệu vi phạm quyết định của Bộ trưởng về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai.

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng những vi phạm này cần làm rõ trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định. Do đã hết thời hạn điều tra vụ án, Cơ quan An ninh đã tách nội dung này ra để xem xét, xử lý sau.