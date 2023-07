Đại diện VKS Hà Nội: Không thể có những món quà tiền tỷ nếu không làm việc gì bên kia yêu cầu

(VTC News) -

Sáng 21/7, trong phần đối đáp của phiên toà xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội nêu, tại phần bào chữa, một số luật sư và bị cáo khẳng định hành vi đưa, nhận tiền của các bị cáo không có sự hứa hẹn, thỏa thuận, đòi hỏi mà là tự nguyện cảm ơn, hành vi đưa, nhận tiền là vô ý.

Về vấn đề này, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo nhận hối lộ là người có chức vụ quyền hạn, được giao nhiệm vụ, công vụ nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của người đưa hối lộ là đại diện các doanh nghiệp để cấp phép các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước trong thời điểm dịch COVID-19.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội tại phiên toà.

"Hành vi đưa, nhận tiền của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, giai đoạn từ đầu năm 2020 đến tháng 1/2022. Đây là giai đoạn Chính phủ có văn bản tạm dừng cấp phép các chuyến bay thương mại do dịch COVID-19 nên doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp phép các chuyến bay đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước", đại diện Viện Kiểm sát nói.

Theo đại diện Viện kiểm sát này, phần lớn các bị cáo đưa, nhận hối lộ trước đó đều không quen biết nhau, không có mối quan hệ làm ăn hay góp vốn kinh doanh gì, không thể có những món quà cảm ơn giá trị lớn và bất thường tiền tỷ như vậy nếu như không làm việc gì đó theo yêu cầu của bên kia.

Việc hứa hẹn giữa người đưa hối lộ và nhận hối lộ là mặc định, được xác định là cơ chế theo lời khai của các cá nhân đại diện doanh nghiệp và hồ sơ có trong vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo đưa, nhận hối lộ đều là người có đủ khả năng chịu trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, biết rõ hành vi đưa nhận hối lộ là vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì mong muốn đạt được mục đích của mình nên đã thực hiện hành vi phạm tội là cố ý chứ không phải vô ý như một số luật sư đã nói.

"Hành vi của các bị cáo nhận hối lộ đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp đưa hối lộ phải nâng giá vé máy bay, người chịu thiệt thòi ở đây là công dân Việt Nam ở nước ngoài đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát và mong muốn về nước", đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh.

Tiếp tục phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ, các bị cáo đã trục lợi chính sách đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tạo ra cơ chế xin cho, tạo ra liên minh lợi ích để kiếm tiền trong sự khó khăn, cùng cực của người dân.

Đây là hình thức tham nhũng rất nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm mất niềm tin trong quần chúng nhân dân trong, ngoài nước.

Do đó hành vi phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ, nhận hối lộ như cáo trạng của Viện kiểm sát quy kết là có căn cứ, đúng pháp luật.

Các bị cáo tại phiên toà.

Về quan điểm của một số luật sư nhận định cáo trạng của Viện kiểm sát áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội là không đúng, đề nghị bỏ ý kiến này.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, về tình tiết phạm tội 2 lần trở lên trong vụ án này các bị cáo bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ là căn cứ vào giá trị số tiền đưa, nhận hối lộ.

"Căn cứ hướng dẫn khoản 2, Điều 8, Nghị quyết số 03 năm 2020 của hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ thì cáo trạng của VKS nhân dân tối cao áp dụng tình tiết phạm tội 2 lần trở lên đối với một số bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật, không trái quy định tại Khoản 2, Điều 52 Bộ luật hình sự, do đó không có căn cứ để loại bỏ tình tiết này", đại diện Viện Kiểm sát nêu.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhắc lại vụ án xảy ra ở thời điểm dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, khi toàn Đảng, toàn dân huy động mọi nguồn lực căng mình chống dịch, thì các bị cáo lại lợi dụng hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra đã thực hiện hành vi phạm tội; do đó cáo trạng của Viện Kiểm sát áp dụng tình tiết lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội đối với nhóm bị cáo phạm tội Nhận hối lộ là có căn cứ, đúng pháp luật vì vậy không có lý do loại bỏ tình tiết này như một số luật sư nêu.

Anh Văn - Viên Minh