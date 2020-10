'Đại ca' tông xe chết người rồi gọi đàn em ra nhận tội có thể bị xử mức án nào?

Hiện trường ô tô 7 chỗ đâm chết 2 người vào chiều 8/10. (Ảnh: Internet)

Như VTC News đưa tin, lúc 14h30 ngày 8/10, Nguyễn Trọng Mười lái ô tô 7 chỗ BKS: 51H-358.64 chạy trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ đường Nguyễn An Ninh ra cầu vượt Sóng Thần.

Khi tới trước hẻm 376 (thuộc đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An) thì tông vào xe máy BKS: 60B4 243.26 do một nam thanh niên đang chạy cùng chiều phía trước. Chiếc ô tô ủi xe máy lên lề rồi cán nam thanh niên chết tại chỗ.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục lao xuống lòng đường rồi đâm tiếp vào xe máy BKS: 37M1-523.13 của tài xế Grabbike khiến anh này chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Trọng Mười nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi gọi điện thoại cho đàn em là Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đứng ra trình diện và nhận tội thay.

Liên quan tới vụ việc, trả lời VTC News, luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, lái xe đã không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn giao thông, trốn tránh trách nhiệm sau khi gây hậu quả làm 2 người chết. Lái xe trong vụ tai nạn này sẽ bị phạt tù theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

“Ngoài ra, hành vi không đưa nạn nhân đi cấp cứu, không có trách nhiệm đối với hậu quả do mình gây ra mà lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường và nhờ người khác nhận tội thay là rất đáng lên án và cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Với hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm và gây hậu quả làm chết 2 người thì lái xe trong vụ tai nạn nêu trên nhiều khả năng sẽ phải đối mặt thêm với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015”, luật sư Cường cho hay.

Cũng theo luật sư Cường, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, lái xe gây tai nạn trong vụ án này còn phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình hai nạn nhân, chi phí này có thể bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, chi phí mai táng, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Còn đối với trường hợp nhận tội thay trong vụ tai nạn nêu trên, cơ quan điều tra phải làm rõ động cơ của đối tượng Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) là vì quan hệ huyết thống hay vì động cơ vụ lợi bằng vật chất khác. Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, với hành vi nhận tội thay là "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" điều 260 BLHS 2015, sửa đổi 2017 thì hiện nay không thể xử phạt về hành vi “che giấu tội phạm” theo điều 389 BLHS 2015 sửa đổi 2017 được.

"Trong trường hợp này chỉ có thể xử phạt đối tượng Đăng Quang Anh về vi phạm hành chính, vì hành vi này đủ yếu tố để cấu thành tội danh. Mặc dù đối tượng này đã có hành vi khác (cụ thể ở đây là khai báo gian dối) nhằm cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, đây cũng là một vấn đề bất cập về mặt quy định pháp luật hiện hành", luật sư Cường cho biết thêm.