Khởi tố đại ca giang hồ lái xe đâm chết 2 người, gọi đàn em ra nhận tội 

Hiện trường ô tô 7 chỗ đâm chết 2 người vào chiều 8/10. (Ảnh: Internet)

Sáng 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Mười (tên thường gọi: Mười Thu, 42 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 8/10, Nguyễn Trọng Mười lái ô tô 7 chỗ BKS: 51H-358.64 chạy trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ đường Nguyễn An Ninh ra cầu vượt Sóng Thần.

Khi tới trước hẻm 376 (thuộc đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An) thì tông vào xe máy BKS: 60B4 243.26 do một nam thanh niên đang chạy cùng chiều phía trước. Chiếc ô tô ủi xe máy lên lề rồi cán nam thanh niên chết tại chỗ.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục lao xuống lòng đường rồi đâm tiếp vào xe máy BKS: 37M1-523.13 của tài xế Grabbike khiến anh này chết tại chỗ.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là em Trần Đại Tài (18 tuổi, học sinh lớp 12, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Anh (30 tuổi, quê Nghệ An).

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Trọng Mười nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi gọi điện thoại cho đàn em là Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đứng ra trình diện và nhận tội thay.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và trích xuất camera nhà dân gần hiện trường, Công an phát hiện Nguyễn Trường Mười chính là người lái xe chứ không phải là Đặng Quang Anh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Mười đã thừa nhận hành vi lái xe đâm chết 2 người.

Nguyễn Trọng Mười là đại ca giang hồ khét tiếng với nhiều tiền án, tiền sự và vừa ra tù hồi tháng 9/2020.