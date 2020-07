Đá sân nhà hay nhất V-League, HAGL có dám mơ cao?

HAGL bước vào V-League 2020 với mức kỳ vọng thấp nhất trong những năm qua. Đội bóng của bầu Đức đẩy đi 12 cầu thủ dưới dạng cho mượn, trong đó có nhiều cái tên chất lượng như Văn Sơn, Công Phượng, Đức Lương, Thanh Bình,...

Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đang xếp thứ 6 với 12 điểm sau 8 vòng, chỉ kém ngôi đầu 4 điểm, kém ngôi nhì 2 điểm. Thành tích ấn tượng nói trên có được nhờ điểm tựa sân nhà Pleiku. 10/12 điểm HAGL kiếm được là ở trên sân nhà.

Với 10 điểm sau 4 vòng, HAGL đang là đội đá sân nhà tốt nhất. Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon cũng là một trong hai đội còn lại ở mùa giải này chưa thua trên sân nhà. Đội còn lại là Sài Gòn FC, nhưng CLB của Chủ tịch Vũ Tiến Thành cũng... chưa thắng trận nào ở sân nhà (hòa cả 3 trận).

HAGL chơi hay khi được đá ở Pleiku.

Với chỉ 1 bàn thua phải nhận ở Pleiku, HAGL cũng có thành tích phòng ngự sân nhà tốt nhất giải. Dù màn trình diễn vẫn chưa thuyết phục khi những chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều khá may mắn (đối thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội), còn trận thắng Nam Định là do đối thủ yếu bóng vía trên sân khách, song không thể phủ nhận sự tiến bộ của HAGL.

Đội bóng phố Núi đã hiệu quả hơn trong khâu phòng ngự. Sự chắc chắn của thủ môn Bửu Ngọc cùng tân binh Damir Memovic giúp HAGL giữ sạch lưới 4 trận từ đầu mùa, chiếm tỷ lệ 50%. Từ khi đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh lên đá V-League, chưa bao giờ HAGL đạt thành tích phòng ngự tốt như vậy.

HLV Lee Tae Hoon cũng chọn cho HAGL cách chơi chắc chắn hơn, đề cao khâu phòng thủ, sẵn sàng lùi về khi có bàn mở tỷ số. Ngoại trừ trận hòa 1-1 với Sài Gòn FC, HAGL cứ mở tỷ số trên sân nhà là thắng và sạch lưới. Đội bóng phố Núi không còn tấn công ngây thơ như giai đoạn 2015-2018.

Dẫu vậy, HAGL vẫn có hạn chế. Hiệp 2 trận gặp Hà Tĩnh chiều qua, đội bóng phố Núi bị dồn ép toàn tập. Nếu không có cột dọc, xà ngang cùng tài năng của Bửu Ngọc, HAGL đã thua không dưới 1 bàn. Đội bóng này không mạnh ở khoản điều tiết thế trận.

Sài Gòn FC (áo tím) là đội duy nhất có điểm rời sân HAGL từ đầu mùa.

Thống kê từ 3 trận thủng lưới nhiều của HAGL mùa này (0-3 trước Hà Nội FC, 1-3 trước SHB Đà Nẵng, 3-3 trước Viettel) cho thấy mỗi khi nhận bàn thua, HAGL sẽ thua liền mạch nhiều bàn. Đây là vấn đề nghiêm trọng, cho thấy HAGL vẫn thiếu cá tính và bản lĩnh.

Ngoài ra, khâu ghi bàn của các cầu thủ đang là vấn đề. Ngoài Chevaughn Walsh, chưa cầu thủ nào của HAGL ghi quá 1 bàn từ đầu mùa, từ Văn Toàn, Minh Vương, Ngọc Quang đến Việt Hưng. Hàng công ghi bàn "nhỏ giọt" là lý do khiến HAGL dễ sụp đổ nếu bị dẫn trước.

Với 2 điểm/4 trận sân khách, HAGL đang là đội kém hiệu quả thứ ba khi phải đá xa nhà. Tất nhiên, nếu Văn Toàn cùng đồng đội vẫn chơi tốt ở Pleiku, HAGL đủ sức đảm bảo vị trí trong top 8, thậm chí tiến xa hơn, cạnh tranh ở nhóm có huy chương bởi rất ít đội V-League thời điểm này ổn định khi đá sân nhà.