Đà Nẵng thêm 1 nhân viên khu vực massage trong khách sạn dương tính nCoV

(VTC News) -

Ngày 4/5, nguồn tin VTC News cho biết, Đà Nẵng ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2. Người này là nữ nhân viên làm việc trong khu vực massage tại khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Khách sạn Phú An là nơi BN2982 từng làm việc. Hiện nữ nhân viên này được chuyển đến cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng quyết định cách ly khẩn cấp khách sạn Phú An, nơi bệnh nhân này làm việc. Cụ thể, Đà Nẵng cách ly tại chỗ 11 người làm việc tại khách sạn Phú An nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

11 người là các F1 của ca dương tính virus SARS CoV-2 sẽ được áp dụng biện pháp cách ly y tế là 14 ngày từ 16h ngày 3/5 và có thể gia hạn thêm.

Đà Nẵng cách ly khách sạn Phú An.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu cơ sở lưu trú tổ chức cách ly đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly, cung ứng suất ăn cho từng người trong thời gian cách ly.

Cơ sở có trách nhiệm tạo điều kiện động viên chia sẻ, giúp đỡ người được cách ly để họ yên tâm thực hiện hết thời gian cách ly theo quy định, phối hợp với chính quyền các cấp giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế và phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cách ly.