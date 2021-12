Đà Nẵng ghi nhận 99 F0, 30 ca chưa cách ly

(VTC News) -

Chiều 1/12, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 99 ca COVID-19 trong ngày 1/12, trong đó 30 ca chưa cách ly, 12 ca cách ly tập trung, 37 ca cách ly tại nhà, 18 ca trong khu phong tỏa và 2 ca tại chốt kiểm dịch.

Trong 30 ca chưa cách ly, có 4 trường hợp lấy mẫu khu vực nguy cơ cao tại phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê), 2 trường hợp về từ TP.HCM, 1 trường hợp là thành viên tổ COVID-19 cộng đồng và 1 trường hợp là nhân viên bảo vệ Bệnh viện Gia Đình.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Đà Nẵng.

22 ca chưa cách ly còn lại được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế gồm Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (4 ca), Trạm Y tế phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (2 ca), Phòng khám Hòa Khánh (2 ca), Bệnh viện C Đà Nẵng (2 ca), Phòng khám Thiện Nhân (2 ca), Bệnh viện Đà Nẵng (1 ca), Bệnh viện 199, Bộ Công an (1 ca), Phòng khám Ân Đức (2 ca), Bệnh viện Hoàn Mỹ (1 ca), Bệnh viện Gia Đình (1 ca), Phòng khám Y Đức (1 ca), Trung tâm Y tế quận Hải Châu (2 ca) và Bệnh viện Tâm Trí (1 ca).

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, 72/99 ca mắc trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như: quận Liên Chiểu (36 ca), quận Thanh Khê (14 ca), quận Sơn Trà (9 ca), quận Hải Châu (6 ca), quận Ngũ Hành Sơn (3 ca), quận Cẩm Lệ (3 ca) và huyện Hòa Vang (1 ca).

Các ca mắc COVID-19 trong ngày liên quan đến 35 chuỗi lây nhiễm, trong đó một số chuỗi nguy cơ cao, ghi nhận nhiều ca mắc.

Trong ngày, lực lượng chuyên môn xét nghiệm 15.977 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCT là 14.457 lượt, test nhanh 1.520 lượt người. Hiện toàn thành phố đang thiết lập 181 khu vực phong tỏa với 1.366 hộ (8.651 nhân khẩu), duy trì 17 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.216 người.

Tính từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.189 ca COVID-19, trong đó 116 ca về từ ngoại tỉnh.