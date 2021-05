Đà Nẵng ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 trong ngày 17/5

(VTC News) -

Chiều 17/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng công bố các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Đà Nẵng ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, đều là F1 đã được cách ly, trong đó có 3 học sinh.

Cụ thể, BN 4250 (L.N.B.Q, nữ, 8 tuổi, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Hải Châu.

BN 4251 (T.N.M.T, nữ, 83 tuổi, trú đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu), bán đèn trang trí nội thất tại nhà. Là mẹ BN 4250, vợ BN 4128.

BN 4252 (H.T.N, nữ, 48 tuổi, trú đường Thanh Tân, tổ 21, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng), là nhân viên Công ty TNHH thời trang Lọ Lem.

BN 4253 (H.B.N.N, nữ, 9 tuổi, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), là học sinh.

BN 4254 (Đ.A.V, nam, 25 tuổi, trú đường An Thượng 32, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là lao động tự do, từng đi chơi tại bar New Phương Đông.

BN 4255 (P.T.T.T, nữ, 25 tuổi, trú đường Ung Văn Khiêm, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bệnh nhân hành nghề bán hàng online.

BN 4256 (L.U.N, nữ, 13 tuổi, trú tổ 15, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), là học sinh Trường Đặng Thai Mai, quận Cẩm Lệ.