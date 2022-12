Đà Nẵng: Đang cháy lớn tại kho phế liệu bên Quốc lộ 14B, giao thông ùn tắc

(VTC News) -

Đến 21h ngày 3/12, hàng trăm cán bộ chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy tại kho chứa phế liệu tại Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/12, người dân phát hiện đám cháy bốc lên tại kho phế liệu cạnh Quốc lộ 14B của gia đình ông Nguyễn Tài (trú thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nên tri hô người ứng cứu, dập lửa.

Lửa bùng phát tại kho chứa phế liệu.

Tuy nhiên, do kho phế liệu có chứa nhiều vật dễ cháy như nhựa, bao bì nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, lan rộng ra cả nhà kho với diện tích gần 1.000m2.

Dù thời điểm này tại Đà Nẵng trời mưa khá lớn nhưng đám cháy lan rộng, lửa bốc lên ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẩn trương huy động phương tiện, cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Do đám cháy bùng lên quá lớn, rất nhiều ô tô phải dừng lại 2 đầu khiến giao thông trên tuyến QL14B bị ách tắc. Nhiều xe máy và ô tô con buộc phải quay đầu đi vào đường bê tông nông thôn để tránh đám cháy.

Nhiều phương tiện phải tạm dừng lưu thông trên Quốc lộ 14B.

Nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện, lực lượng Công an xã Hòa Khương và Công an huyện Hòa Vang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông qua đường vành đai phía Tây và đường bê tông nông thôn để giảm ùn tắc.

Đến 20h50, hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng vẫn đang có mặt tại hiện trường, tiếp tục dập lửa.