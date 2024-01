Cựu Giám đốc Sở Tài chính nộp 10 tỷ khắc phục sai phạm dự án Hạc Thành Tower

Liên quan tới sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, đến ngày 3/1, tất cả các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bị can Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và bị can Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, mỗi người nộp 22,5 tỷ đồng. Bị can Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính nộp 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Trước khi bị khởi tố, bi can Đinh Cẩm Vân là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó, tối 29/12/2023, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (SN 1960) về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower, đến nay Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 9 bị can, gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, cựu phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu phó trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên; Đinh Xuân Hướng, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Bá Hùng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân và Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thời điểm năm 2013, lúc đó bị can Trịnh Văn Chiến, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá xác định trước đó 4 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 55.870.162.500 đồng.