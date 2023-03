Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lĩnh 5 năm tù

(VTC News) -

Sáng 2/3, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án Nguyễn Văn Kiên, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng 7 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra trên địa bàn giai đoạn 2019-2020.

Sau khi xem xét các hình thức tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án: Nguyễn Văn Kiên và Đinh Văn Hữu mức án 5 năm tù; Trịnh Mạnh Cường và Nguyễn Quang Tuyến 4 năm tù; Mai Thanh An và Võ Thúc Chính 30 tháng tù.

Bị cáo Hồ Thị Sáu và Nguyễn Quốc Việt mức án 2 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt hoặc tự nguyện thi hành án.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên và các bị cáo buộc phải nộp lại số tiền 7,5 tỷ đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để nộp xung ngân sách Nhà nước.

Trong đó, buộc Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên phải nộp số tiền 996 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Văn Kiên phải nộp lại số tiền 600 triệu đồng; chấp nhận sự thỏa thuận và tự nguyện khắc phục hậu quả tổng số tiền 5,9 tỷ đồng mà các bị cáo đã nộp.

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư hai gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông.

Đinh Văn Hữu (Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên) đã đến gặp Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên) để đặt vấn đề, bày tỏ mong muốn cho công ty trúng hai gói thầu này. Sau đó, bằng các chiêu trò, công ty của Đinh Văn Hữu đã trúng 2 gói thầu.

Toàn cảnh phiên tòa.

Các bị can đã thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Sau hai lần được tạo điều kiện trúng 2 gói thầu, Đinh Văn Hữu đã đến phòng làm việc của Nguyễn Văn Kiên để biếu tổng số tiền 600 triệu đồng.

Cuối tháng 9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Kiên và các bị can đã nộp khắc phục tổng số tiền 5,9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Đinh Văn Hữu là người khởi xướng; Nguyễn Văn Kiên là người thực hiện hành vi phạm tội với vai trò tích cực; các bị can còn lại thực hành và giúp sức.

Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Với hành vi phạm tội như trên, bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Vũ Lợi (VOV-Tây Bắc)