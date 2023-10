Cựu giám đốc CDC bỏ túi 185 triệu đồng vẫn nói 'không nhận đồng nào' từ Việt Á

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Trong vụ án này, cựu Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, với vai trò Giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Văn Định đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm (kế toán trưởng CDC Nghệ An) thống nhất với Nguyễn Thị Thắm, Vũ Đình Hiệp (nhân viên Công ty Việt Á) về việc ứng kit test và các vật tư y tế khác của Công ty Việt Á để CDC Nghệ An sử dụng trước, hợp thức hồ sơ thanh toán sau.

Cựu Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định. (Ảnh: Bộ Công an)

Nguyễn Văn Định còn chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn thuộc CDC Nghệ An thông đồng với nhân viên Công ty Việt Á để hợp thức hồ sơ đấu thầu, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á theo giá Công ty này đề nghị, trái quy định Luật đấu thầu.

Cựu Giám đốc CDC Nghệ An chỉ đạo kế toán trưởng Hồng Thắm và Lê Thị Trang, nhân viên Việt Á lấy các báo giá từ Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á (trong đó giá của Công ty Việt Á là thấp nhất) để Nguyễn Thị Hồng Thắm liên hệ, cung cấp cho Công ty thẩm định giá hợp thức ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá Công ty Việt Á đưa ra, giúp Công ty Việt Á trúng thầu.

Bị can Nguyễn Văn Định ký hợp thức các hợp đồng và cùng Thắm ký giấy rút dự toán ngân sách để thanh toán tiền cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 16,5 tỷ đồng.

Sau khi CDC Nghệ An thanh toán tiền, Phan Quốc Việt (cựu Chủ tịch Việt Á) chỉ đạo cấp dưới chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng trái quy định cho CDC Nghệ An.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Định được hưởng lợi bất chính 185 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Thắm được hưởng 95 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, bắt giam, cựu Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định khẳng định ông không nhận tiền hoa hồng của Công ty Việt Á.

"Tôi hoàn toàn không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay là bất kỳ ai. Tôi chưa từng làm việc, chưa từng gặp và không biết Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý tài chính Công ty Việt Á) là ai", ông Định cho biết.