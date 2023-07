Cựu cục phó quản lý thị trường Trần Hùng hầu toà

Sáng 19/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả", "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường.

Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở sau hai lần hoãn trước đó.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường, bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Cùng với bị cáo Hùng, các thuộc cấp gồm: Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương - nguyên đội phó và kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 17 - bị đưa ra xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Ảnh: Hữu Hưng

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 7 ngày, cả cuối tuần do thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa. Phiên tòa có hơn 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo, trong đó bị cáo Trần Hùng có 5 luật sư bào chữa.

Khoảng 8 giờ 30, bị cáo Trần Hùng được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Bước xuống xe dẫn giải, không cúi mặt đi nhanh như các bị cáo khác, bị cáo Hùng cười, rồi giơ tay chào trước ống kính phóng viên trước khi bước vào phòng xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bà Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) biết bị cáo Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ.

Bị cáo Trần Hùng vẫy tay chào phóng viên trước khi bước vào phòng xét xử. Ảnh: Hữu Hưng

Bị cáo Hùng đồng ý với đề nghị của bà Thuận, nhưng yêu cầu bị can này phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó, bà Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) để gặp ông Hùng, bày tỏ muốn chi 400 triệu đồng để xin bỏ qua vụ việc.

Sau đó, Hùng đã hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển từ sách do Thuận mua thành sách do người khác mang đến ký gửi. Ngoài ra, ông Trần Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17) tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Sáng 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Trần Hùng. Tại đây, Hải đã gọi điện để ông Hùng nói chuyện với bà Thuận, hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ.

Quá trình điều tra, ông Hùng không thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của Hải cùng nhiều dữ liệu điện thoại và lời khai của những người khác, đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua Hải để xử lý nhẹ vụ buôn sách lậu.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)