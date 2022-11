VKSND Tối cao yêu cầu tiếp tục điều tra vụ ông Trần Hùng

VKSND Tối cao vừa có quyết định trả hồ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả liên quan ông Trần Hùng (cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương).

Đây là lần thứ 3 vụ án này được VKS trả hồ sơ để tiếp tục hoạt động điều tra. Hồi tháng 1 và tháng 4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 2 lần ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Hùng về tội Nhận hối lộ.

33 bị can còn lại, trong đó có một số cựu cán bộ dưới quyền ông Trần Hùng, Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát), Hoàng Mạnh Chiến (Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội), bị đề nghị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải. (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo buộc, năm 2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm làm giả hơn 9 triệu quyển sách các loại. Sau đó, nhóm bị can thuộc doanh nghiệp, nhà sách đã tiêu thụ trên 6 triệu quyển, còn lại hơn 3 triệu quyển chưa được tuồn ra thị trường.

Đầu tháng 7/2020, Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội cùng Tổ công tác 1444 phối hợp kiểm tra, phát hiện hơn 27.000 quyển sách giả tại cơ sở do Cao Thị Minh Thuận quản lý. Sau đó, bà Thuận liên lạc và nhờ ông Hùng giúp đỡ, xin xử lý nhẹ vụ việc.

Sau khi bà Thuận nhờ, ông Hùng chấp nhận với điều kiện chủ công ty sách phải chỉ ra một số cơ sở in sách lậu. Trung tuần tháng 7, bà Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đặt vấn đề chi 400 triệu đưa cho ông Hùng. Thông qua Hải, ông Hùng đề nghị bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc hàng lậu, từ sách mua về, nhưng bị thu giữ sang sách do người khác mang đến ký gửi, như vậy mới được giảm nhẹ hành vi.

Cáo buộc cho thấy ngày 15/7/2020, bị can Hải mang túi màu đen bên trong có 300 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Hùng. Hôm đó, Hải kết nối điện thoại để ông Hùng nói chuyện với bà Thuận. Sau đó, ông Hùng đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho bà Thuận theo hướng xử lý hành chính.

Quá trình điều tra, ông Trần Hùng phủ nhận đã nhận 300 triệu đồng từ phía bà Thuận. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng họ có đủ chứng cứ cáo buộc ông Hùng nhận hối lộ sau khi căn cứ lời khai của các bị can khác và dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại.