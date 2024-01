Cựu cố vấn nổi tiếng của ông Trump bị kết án 4 tháng tù

Bản án với cựu cố vấn thương mại dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, Peter Navarro, hôm 25/1. Thẩm phán Mỹ Amit Mehta mô tả việc Navarro từ chối làm chứng hoặc cung cấp tài liệu cho hội đồng xét xử là sự sỉ nhục đối với cơ quan của chính phủ.

Thẩm phán Amit Mehta bác bào chữa của ông Navarro rằng cựu Tổng thống đã đích thân chỉ đạo ông không hợp tác với trát hầu tòa và đó là quyền hành pháp để bảo vệ mình.

Thẩm phán Amit Mehta cũng bác lập luận công khai của ông Navarro rằng việc truy tố ông là do yếu tố chính trị hơn là hành vi của chính ông.

Trước đó, ông Navarro, 74 tuổi, bị tòa án liên bang ở thủ đô Washington ngày 7/9 năm ngoái ra phán quyết kết tội sau một phiên xét xử ngắn. Tòa xác định cựu cố vấn Nhà Trắng này đã phạm phải 2 tội danh khinh thường Quốc hội, với án phạt tối đa cho mỗi tội danh có thể lên tới một năm tù giam.

Tháng 2/2022, ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ triệu tập ông Navarro để phục vụ cuộc điều tra tại sao và bằng cách nào những người biểu tình ủng hộ ông Trump đột kích trụ sở Quốc hội trên Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021, gây gián đoạn quá trình chứng thực chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Joe Biden.

Ủy ban cho rằng, ông Navarro có thể có thêm thông tin về mối liên hệ giữa những tuyên bố đó và cuộc tấn công vào Quốc hội. Tuy nhiên, ông Navarro không giao nộp bất kỳ thư điện tử, báo cáo hay bản ghi nhớ nào. Vào thời hạn phải điều trần trước ủy ban điều tra, ông cũng không có mặt.

Ông Navarro biện minh rằng ông không cần phải tuân thủ trát hầu toà vì ông Trump đã viện dẫn đặc quyền hành pháp, nhưng lập luận này đã không được toà chấp nhận. Sau đó, luật sư của ông đã gửi đơn kháng án.

Ông Navarro là đồng minh thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump bị kết tội khinh thường Quốc hội vì từ chối cung cấp tài liệu hoặc lời khai cho ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1. Cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon bị Thẩm phán Carl Nichols của Mỹ kết án 4 tháng tù vào năm 2022.

Peter Navarro là giáo sư kinh tế học nổi tiếng của Mỹ. Ông cùng với Giáo sư Greg Autry là đồng tác giả cuốn sách đình đám xuất bản tháng 5/2011 có tựa đề Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action (tạm dịch: Chết dưới tay Trung Quốc - Ðương đầu với Rồng - Lời kêu gọi Hành động Toàn cầu).

Ông cũng được cho là kiến trúc sư trưởng chương trình nghị sự đối đầu với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump. Quan điểm của ông về cuộc chiến tranh thương mại khó tránh khỏi được chỉ rõ trong cuốn sách nổi tiếng này.