Cựu Chủ tịch Khánh Hòa xin HĐXX khoan hồng cho cấp dưới

Chiều 8/4, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cùng là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và 4 bị cáo là lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra ở 2 dự án trên núi Chín Khúc.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, ông Nguyễn Chiến Thắng cảm ơn HĐXX đã cho ông được trình bày những quan điểm cá nhân.

"Kể từ thời điểm bị cáo bị bắt tạm giam đến nay đã tròn 10 tháng. Đó cũng là thời gian dằn vặt, suy nghĩ tự vấn để cố gắng lý giải vì sao số phận của mình lại bước sang một ngã rẽ bi thảm như hiện nay”, bị cáo Thắng nói.

Bị cáo Thắng nhìn nhận những ngày diễn ra phiên tòa được đại diện VKSND, HĐXX công khai các chứng cứ đã khiến ông nhận thức rõ các sai phạm rõ ràng hơn. "Đến nay, bị cáo đã tự tìm ra câu trả lời cho những sai phạm của mình, nhìn nhận sai phạm không chỉ từ khi bị bắt tạm giam đến nay", ông Thắng nói.

Bị cáo Thắng mong HĐXX đưa ra các mức án khoan hồng đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh và sở, ngành trong vụ án này.

Về phần mình, bị cáo Thắng thừa nhận khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, chịu nhiều thách thức và đồng nghĩa gánh chịu những rủi ro.

"Liên quan đến 2 dự án trên núi Chín Khúc, cá nhân bị cáo cùng tập thể Thường trực UBND, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015 thật sự tâm huyết và dành nhiều thời gian làm thế nào triển khai thành công với mục tiêu tốt đẹp, quá trình triển khai hoàn toàn không xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân", ông Thắng nói.

Bị cáo nói thêm: "Điều khiến bị cáo cảm thấy đau đớn, xót xa nhất là khi những cán bộ đều xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, trong trách nhiệm quản lý có những đóng góp nhất định của tỉnh mà nay đang đứng trước sự phán xét của HĐXX".

Tại tòa, bị cáo Thắng cũng cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, cán bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa vì không hoàn thành trách nhiệm vì đã tin cậy dành cho bị cáo trong thời gian làm lãnh đạo.

Bị cáo Lê Đức Vinh cũng cám ơn HĐXX đã công tâm trong quá trình xét xử vụ án.

"Trong quá trình công tác bị cáo đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đã xảy ra những thiếu sót, những vi phạm pháp luật. Tôi mong muốn những cán bộ nhiệm kỳ sau này sẽ tránh đi những lỗi lầm như bị cáo để làm sao tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển tốt hơn", bị cáo Vinh nói.

Bị cáo Đào Công Thiên nói rất đau khổ khi vướng vào lao lý. "Từ khi bị điều tra, nhận kết luận điều tra cũng như cáo trạng, bị cáo đã thấy được những thiếu sót. Bị cáo hiện nay đang mang trong mình nhiều bệnh tật, hiện chỉ còn 13% sức khỏe nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm ra tù đi khám chữa bệnh", bị cáo Thiên nói.

Các bị cáo còn lại đều thừa nhận sai phạm và mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 6 - 7 năm tù do vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Với cáo buộc cùng phạm tội danh trên, các bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

Ngoài ra, kiểm sát viên đề nghị mức án 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở TN&MT), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN&MT) và Lê Văn Dẽ (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Riêng bị cáo Trần Văn Hùng (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT) bị đề nghị 3 - 4 năm tù.

Tháng 3/2019, Zing có loạt bài phản ánh về các sai phạm khi UBND tỉnh Khánh Hòa giao, cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc. Sau phản ánh, tháng 10/2019, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hàng loạt các vấn đề các dự án khu vực núi Chín Khúc.

Ngày 8/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, khu vực núi Chín Khúc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh. Các bị can Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ và Trần Văn Hùng lần lượt bị khởi tố, bắt giam sau đó.