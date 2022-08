Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam nhận một phần trách nhiệm

(VTC News) -

Trong ngày xét xử hôm nay (20/8) phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận, các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều quan điểm, luận cứ gỡ tội cho thân chủ của mình.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Đại diện VKSND TP Hà Nội tại phiên tòa.

Trong phần tự bào chữa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam xin nhận một phần trách nhiệm trong vụ án này. Bào chữa cho bị cáo Trần Văn Nam, luật sư cho rằng từ năm 2018, bị cáo Trần Văn Nam có nhiều ý kiến không để Tổng Công ty Bình Dương chuyển nhượng đất và giao cho cơ quan thanh tra vào cuộc. Tháng 8/2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì một cuộc họp còn xác định “việc chuyển nhượng là đúng”.

Nhưng sau đó, bị cáo Trần Văn Nam kiên quyết hủy bỏ việc chuyển nhượng. Với quan điểm này, luật sư cho rằng, bị cáo Trần Văn Nam không có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, mà chỉ có trách nhiệm trong việc không kiểm tra, nắm bắt kịp thời để xảy ra sai phạm.

Tuy nhiên, trong quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nêu rõ: Trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam đã ký các quyết định về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất có diện tích 43ha và 145ha cho Tổng Công ty Bình Dương do bị can Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

Các luật sư bào chữa tại tòa.

Với cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trực tiếp phụ trách theo dõi và chỉ đạo về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước; bảng giá trị đất hàng năm được UBND tỉnh Bình Dương ban hành trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân là căn cứ để tính tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, năm 2012 ông Trần Văn Nam đã ký Công văn với nội dung: “Chấp thuận đơn giá đất để xác định tiền sử dụng đất cho khu dịch vụ do Tổng Công ty Bình Dương làm chủ đầu tư trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ- Đô thị Bình Dương với đơn giá đất bình quân 51.914 đồng/m2” theo đề nghị của các bị can thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương, và tham mưu của các bị can thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho phép áp đơn giá đất từ năm 2006, để tính thu tiền sử dụng đất cho Tổng Công ty Bình Dương năm 2012.

Biết rõ việc làm này là trái quy định của pháp luật, nhưng bị cáo Trần Văn Nam vẫn quyết định ký ban hành, dẫn đến hậu quả là gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.