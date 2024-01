Cưỡng đoạt tài sản của người dân, một cộng tác viên báo chí ở TP.HCM bị bắt

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đọc lệnh khám xét nơi ở của Lê Xuân Đào.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Xuân Đào (SN 1995, quê Nghệ An, hiện đang ở tại 125/12/3 đường An Phú Đông 9, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Lê Xuân Đào là cộng tác viên của của một tờ báo có văn phòng tại TP.HCM.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phát hiện một nhóm phóng viên, cộng tác viên chuyên đi tìm những công trình, nhà xe, cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định pháp luật để cưỡng đoạt tài sản nên lên kế hoạch theo dõi.

Cơ quan CSĐT xác định, Đào cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn quận 12, TP.HCM.

Đào được xác định cùng đồng phạm thay nhau vào tiếp cận nạn nhân để tạo áp lực, buộc đưa tiền nếu không sẽ bị cho đăng báo các sai phạm.

Sau thời gian theo dõi, thu thập, PC02 đã bắt quả tang Đào đang cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn quận 12, TP.HCM với số tiền 27 triệu đồng.

Trước đó, tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng khởi tố Đặng Ngọc Bảo (SN 1977, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đặng Ngọc Bảo nắm được thông tin Công ty Cổ phần Trường Lợi (trụ sở tại Cụm Công nghiệp Đại Quang, huyện Đại Lộc) vi phạm trong việc khai thác, vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát thuộc thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc nhưng đến nay chưa khắc phục triệt để.

Trong các ngày 28-29/11, Đặng Ngọc Bảo cùng một số người trực tiếp đến điểm khai thác khoáng sản Công ty Cổ phần Trường Lợi để thu thập thông tin, hình ảnh và yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp phải gặp mặt, trao đổi trực tiếp với Đặng Ngọc Bảo, nếu không sẽ đăng tải các bài báo ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Khoảng 16h ngày 29/11, tại quán cà phê trên địa bàn thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang Bảo đang có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện của Công ty Cổ phần Trường Lợi.

Qua làm việc, đối tượng Đặng Ngọc Bảo khai nhận hiện đang là phóng viên của một tạp chí về môi trường và xã hội.