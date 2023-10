Cuốn sách giúp phụ nữ thay đổi tư duy, làm chủ cuộc đời

(VTC News) -

Phụ nữ và tự do là cuốn sách chứa đựng những bài học thú vị trong kinh doanh và cuộc sống của tác giả thông qua những câu chuyện trải nghiệm giản dị, gần gũi, rất thật và rất đời. Đặc biệt với độc giả là phụ nữ, cuốn sách sẽ gợi lên trong bạn ít nhiều cảm hứng, sống can đảm và có nhiều hi vọng hơn.

Tác giả Hồng Nguyễn tái bản cuốn sách "Phụ nữ và tự do" lần thứ 1.

Tác giả Hồng Nguyễn là chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Cũng như trong cuốn sách đầu tay này, tác giả chia sẻ về phong cách sống tự chủ, tâm thế vững vàng, hạnh phúc từ bên trong tâm hồn.

Đồng thời, tác giả cũng chia sẻ những kiến thức kinh doanh được đúc kết qua những trải nghiệm thực tế trong công việc và cuộc sống, trao gửi giá trị về trí tuệ và lòng yêu thương dành cho những người phụ nữ xung quanh, giúp họ vượt qua những thăng trầm của cuộc đời.

Cuốn sách cũng cho chúng ta thấy rằng, phía sau một người phụ nữ xinh đẹp và thành công lại có nhiều bão tố, chông gai, với những suy tư về cuộc sống: Sẽ ra sao nếu mình bị phán xét, bị tụt hậu và làm thế nào để thoát ra khỏi vùng an toàn để tìm đến một chân trời tự do? Chắc chắn rằng, đó cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều người phụ nữ hiện đại, muốn vươn lên để sống hạnh phúc và tự do.

Cuốn sách có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với độc giả nữ, giúp họ thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời.

Tác giả không cố gồng mình lên để né tránh mọi vấn đề của cuộc sống, mà đối diện bằng tâm thế vững chãi từ bên trong. Cô luôn có niềm tin vào bản thân, là sự chăm chỉ lao động, biết tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và quản lý tài chính, luôn coi trọng giá trị cốt lõi của trí tuệ và yêu thương trong mọi việc.

Cuốn sách có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với độc giả là phụ nữ, bởi những thông điệp mà tác giả gửi gắm ở đây. Đó là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời, hãy dám nghĩ, dám làm, bạn sẽ đạt được sự tự do trong sự bình an của tâm hồn mình.