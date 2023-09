Hoa hậu đi thi với 3 cuốn sách lịch sử, 34 năm chưa trao lại vương miện là ai?

C

Hoa hậu Giáng My

Giáng My sinh năm 1971, tại Hà Nội. Chị đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Người đẹp từng tiết lộ trong chương trình truyền hình rằng chị tham dự cuộc thi này là để ủng hộ phong trào của đoàn trường:

"Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện đoạt giải. Và thi cũng giống như để lấy thành tích cho Đoàn trường. Tôi cũng không đặt vị trí của mình cao hơn người khác mà chỉ nghĩ rằng mình mang lại một cái gì đó cho trường".

Chính vì thế, người đẹp không chuẩn bị quá nhiều thứ mà chỉ tập trung rèn luyện về kiến thức lịch sử. Cụ thể, thay vì tập luyện để tạo dáng như các người đẹp khác, thì Giáng My và những thí sinh tham gia cuộc thi này phải có kiến thức nhất định về lịch sử thời Hùng Vương. Hành trang dự thi của Giáng My khi đó là 3 cuốn sách lịch sử.