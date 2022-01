Cuộc hôn nhân địa ngục của 'nữ thần nhan sắc' Hàn Quốc

Nhìn sự nổi tiếng và giàu có của các diễn viên, thần tượng xứ Hàn, ai cũng nghĩ, thậm chí mơ ước một ngày mình sẽ trở thành người trong giới này. Tuy nhiên, làng giải trí nào cũng sẽ có những mặt đen tối mà ít ai biết được, showbiz Hàn lại càng không ngoại lệ.

Trong những năm trở lại đây, làng giải trí xứ Hàn chứng kiến không ít vụ bê bối gây chấn động như: Burning Sun của Seungri, thần tượng sử dụng chất cấm, bạo hành bạn gái… Một trong những bê bối gây chấn động nhất nhì Kbiz phải kể đến vụ bạo hành cùng cuộc sống hôn nhân địa ngục mà nữ thần nhan sắc Seo Jung Hee phải chịu đựng suốt 32 năm từ chính người chồng - nam diễn viên hài kiêm mục sư Seo Se Won.

Khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng vào năm 2014, công chúng không khỏi bàng hoàng trước nhân cách hoàn toàn khác biệt giữa trước và sau khi đứng trước ống kính của nam diễn viên Seo Se Won. Ai mà nghĩ được rằng, một nghệ sĩ luôn tạo tiếng cười cho công chúng khi ở nhà lại là một người đàn ông có tâm lý bệnh hoạn, vũ phu với chính người vợ "đầu ắp tay gối" của mình.

Diễn viên Seo Jung Hee

Sinh năm 1962, Seo Jung Hee từng là một trong những cái tên nổi tiếng một thời của làng giải trí xứ Hàn. Nhờ nhan sắc xinh đẹp và kiều diễm, Seo Jung Hee được đánh giá là diễn viên kiêm người mẫu đắt giá trong thập niên 90 ở Hàn Quốc. Bà được nhiều nhà sản xuất hay các "ông lớn" showbiz ưu ái chọn làm đại diện.

Cứ ngỡ Seo Jung Hee sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp nhưng bà lại bất ngờ tuyên bố kết hôn khi mới bước sang tuổi 20. Seo Jung Hee khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiến tới hôn nhân vào năm 1982 với nam nghệ sĩ Seo Se Won - người hơn bà 6 tuổi. Thời điểm đó, chẳng ai biết rằng, bản thân Seo Jung Hee hoàn toàn không hề tự nguyện kết hôn cùng Seo Se Won.

Sống như tù nhân

Vụ bạo hành giữa Seo Jung Hee và Seo Se Won bị đưa ra ánh sáng vào năm 2014, khi nữ diễn viên kiện chồng ra tòa đòi ly hôn. Trong lời khai của mình trước tòa, Seo Jung Hee tiết lộ việc bản thân đã phải chịu đựng mối quan hệ bị lạm dụng, bạo hành nghiêm trọng kéo dài suốt 32 năm.

Seo Jung Hee cho biết, bà gặp Seo Se Won khi mới bước sang tuổi 19. Nữ diễn viên tố cáo chồng đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp nhiều lần và ép buộc bà phải kết hôn với mình. Cả hai tiến tới hôn nhân chỉ sau hai tháng gặp mặt. "Trong 32 năm tôi sống như một tù nhân. Tôi phải chịu đựng sự bạo hành từ Seo Se Won gần như hàng ngày. Bất cứ khi nào ông ta bóp cổ, tôi đều cảm giác như lưỡi và mắt mình như muốn rơi ra ngoài. Tôi đã nhiều lần nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó", Seo Jung Hee khai trước tòa.

Vợ chồng Seo Jung Hee

Nữ thần nhan sắc xứ Hàn từng nghĩ rằng, bản tính cùng hành vi của Seo Se Won sẽ thay đổi sau khi ông trở thành mục sư. Tuy nhiên, sự lạm dụng và bản tính hung tàn của Seo Se Won càng trở nên tồi tệ hơn. Seo Jung Hee cho biết, bản thân luôn cảm thấy mắc kẹt trong mối quan hệ này, thậm chí không đủ can đảm để đòi ly hôn và cứ thế chịu đựng sự bạo hành từ năm này qua năm khác.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Channel A, Seo Jung Hee tiết lộ phần nào lý do khiến bà kết hôn với Seo Se Won năm đó. Seo Jung Hee cho biết, bản thân cảm thấy xấu hổ khi mất đi lần đầu tiên của đời con gái vào tay Seo Se Won. Đó là lý do khiến bà cắn răng kết hôn cùng Seo Se Won, dù cho bị cưỡng ép khi quan hệ. Do xấu hổ nên Seo Jung Hee không dám lên tiếng cũng như phản kháng lại sự cưỡng ép của Seo Se Won.

Về hành vi bạo lực của Seo Se Won, Seo Jung Hee từng ám chỉ rằng, điều đó sinh ra vì nam diễn viên mắc hội chứng ghen tuông hoang tưởng Othello. Đây là một chứng rối loạn tâm lý khiến người mắc tin rằng vợ hoặc chồng của họ đang ngoại tình mà không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Seo Jung Hee tiết lộ: "Hội chứng Othello của Seo Se Won đã rất nghiêm trọng ngay từ lần đầu hai người gặp nhau. Tôi không hề biết hồi đó. Thậm chí tôi không hiểu tại sao ông ta lại sống như vậy".

Seo Jung Hee nói rằng, cứ sau mỗi lần bạo hành, Seo Se Won sẽ tặng quà để bà cảm thấy tốt hơn và nghĩ rằng ông ta đã biết lỗi. "Sau khi hành hung xong, anh ta sẽ mua cho tôi bất cứ thứ gì, đưa tôi đi du lịch, và đãi tôi ăn thịt, vì tôi thích ăn thịt", Seo Jung Hee nói.

Khi mà hành động mua quà không còn tác dụng, Seo Jung Hee cho biết, Seo Se Won sẽ ép bà uống thuốc an thần: "Tôi sống như một tù nhân. Nếu tôi không có biểu hiện vui vẻ, ông ta sẽ cho tôi uống thuốc an thần vào ban đêm. Ông ta cho tôi uống thuốc mà bản thân mình đang sử dụng. Đây không phải là thuốc theo yêu cầu. Tôi đã uống tất cả những thứ chồng tôi đưa ra".

Không chỉ kiểm soát cuộc sống, cảm xúc, Seo Jung Hee cho biết, Seo Se Won còn nắm toàn bộ thu nhập của bà. Sau khi kết hôn và rời ngành giải trí, phần lớn thu nhập của Seo Jung Hee đến từ việc thiết kế nội thất. Seo Jung Hee chia sẻ rằng Seo Se Won đã tiêu tiền của bà như thể tiền đó là do ông ta kiếm ra. Seo Se Won còn khiến cho Seo Jung Hee nghĩ rằng đó không phải tiền do bà kiếm ra.

Seo Jung Hee đã khóc khi giải thích rằng, bản thân luôn cảm thấy không thể kết thúc cuộc hôn nhân đầy bi kịch này mỗi khi nghĩ đến con cái. Đối với cáo buộc từ vợ, Seo Se Won chỉ lạnh lùng nói rằng, những điều đó không xứng để ông lên tiếng đáp trả. Không lâu sau đó, những hình ảnh CCTV ghi lại giây phút Seo Se Won vừa kéo lê vừa đánh Seo Jung Hee từ thang máy ra tới hành lang được công bố càng khiến công chúng ghê sợ trước hành vi bạo lực của nam nghệ sĩ với vợ mình.

Hành vi bạo hành vợ của Seo Se Won bị CCTV ghi lại.Vùng dậy khi con gái tự tửTrong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì ngoài vợ hoặc chồng, con cái là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Đối với cuộc hôn nhân bi kịch của Seo Jung Hee cũng không ngoại lệ. Con gái bà vô số lần chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo hành. Không những vậy, Seo Se Won còn dùng những lời lẽ thậm tệ khi nói chuyện với con gái. Điều này đã khiến con gái Seo Jung Hee chịu nhiều tổn thương.

Khi đứng trước một phiên tòa, Seo Jung Hee đã cung cấp một băng ghi âm đoạn hội thoại giữa Seo Se Won với con gái. Seo Se Won thậm chí còn "bạo hành" chính con gái ruột bằng lời nói. Trong đoạn ghi âm, Seo Se Won mắng chửi con gái là: "Mày là một ***, tao đã tốn rất nhiều tiền để nuôi mày đấy, con ***. Nhưng hãy xem những gì mày đã làm với tao?". Đoạn ghi âm được ghi lại vào thời điểm, con gái Seo Jung Hee dọn ra ngoài sống chung với mẹ.

Seo Jung Hee khóc nấc khi nhắc lại chuyện lúc bản thân biết con gái có ý định tự tử và may mắn thoát chết. Trong buổi trò chuyện trên truyền hình, con gái Seo Jung Hee thừa nhận cô từng tự tử khi sống trong gia đình có người bố bạo hành.

Sinh năm 1983, con gái Seo Jung Hee từ bé đã bị ám ảnh bởi cuộc sống chuyên chế dưới quyền bố. Không lâu sau đó, con gái Seo Jung Hee được đưa sang Mỹ du học. "Rời xa gia đình, tôi cũng không thể thích ứng nổi cuộc sống tại Mỹ. Chuyện gia đình luôn là nỗi ám ảnh lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống dường như không có lối thoát. Lúc bế tắc nhất, tôi đã mua 2 hộp thuốc ngủ và uống cạn 60 viên", con gái Seo Jung Hee chia sẻ. May mắn sau đó cô đã được cấp cứu kịp thời.

Có mặt trong show truyền hình, Seo Jung Hee đã khóc khi nhớ lại chuyện này: "Tôi đau đớn lắm! Nếu con gái có mệnh hệ nào, làm sao tôi sống nổi". Khi biết những gì con gái phải chịu đựng, Seo Jung Hee mới tỉnh ngộ và quyết tâm ly hôn cũng như vạch trần tội ác của chồng.

Hơn 6 năm sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục, cuộc sống của Seo Jung Hee cùng con gái đã hoàn toàn khác. Seo Jung Hee cùng con gái hiện đang sống ở Mỹ. Dù đã ở tuổi 60 nhưng vẻ ngoài trẻ trung và nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của Seo Jung Hee vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng. Bà vẫn thỉnh thoảng viết sách và làm về mảng thời trang. Trong khi đó, con gái Seo Jung Hee hiện giờ đã là một luật sư thành công ở Mỹ. Giống như mẹ, con gái Seo Jung Hee cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa và quyến rũ.

Vì sao phải chịu đựng?

Nhiều người cũng đặt nghi vấn, tại sao Seo Jung Hee phải đợi tới 32 năm mới công khai mọi chuyện ra ánh sáng. Nếu như nữ diễn viên quyết định kết thúc mọi chuyện sớm hơn thì bà cũng như con gái sẽ chẳng phải chịu đựng sự hành hạ từ Seo Se Won. Vậy nguyên nhân gì khiến Seo Jung Hee chịu đựng một khoảng thời gian lâu như vậy.

Thực tế, những vụ bạo hành gia đình đã không còn là sự việc hiếm gặp trong đời sống hàng ngày. Có người quyết định chấm dứt mọi chuyện, nhưng cũng không ít phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng, dù biết bản thân cùng con cái sẽ gánh hết tổn thương. Tất cả hoàn toàn không có một nguyên nhân cụ thể nào cả.

Giáo sư Daniel G. Saunders tại đại học Michigan từng có bài viết trên trang The Conversation liên quan tới nguyên nhân khiến đa phần phụ nữ bị bạo hành trong gia đình im lặng, thậm chí là âm thầm chịu đựng mà sống tiếp với người chồng vũ phu. Trong bài viết, vị giáo sư này có nêu quan điểm rằng: "Nạn nhân thường có tâm lý thương xót khi kẻ bạo hành nói xin lỗi, hay nuôi hy vọng kẻ ngược đãi sẽ thay đổi…".

Bài viết của Giáo sư Daniel G. Saunders tại đại học Michigan.Cũng theo vị giáo sư, lý do thứ hai cho việc nạn nhân giữ im lặng là sợ không nhận được sự tin tưởng từ người xung quanh. Bởi lẽ, có những kẻ bạo hành xây dựng hình tượng bên ngoài rất tốt, khiến cho mọi người xung quanh không thể biết được bản chất bên trong ra sao.

Trong bài viết của mình, giáo sư Daniel G. Saunders cũng trích lại lời nói của Jennifer Willoughby - vợ cũ trợ lý Nhà Trắng Rob Porter (người đứng ra tố cáo trợ lý Nhà Trắng tội bạo hành). Theo đó, Jennifer Willoughby đã chia sẻ với những nạn nhân bị chồng bạo hành rằng: "Hãy biết rằng: Đó là sự thật. Bạn không bị điên. Bạn không cô đơn. Tôi tin bạn".