CumarGold New - Giải pháp uy tín cho người viêm loét HP dạ dày

Năm 2013, CumarGold là sản phẩm đầu tiên ứng dụng Nano Curcumin từ nghệ vàng trong hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, tháng 9/2020, CumarGold được nâng cấp thành phiên bản CumarGold New bổ sung chiết xuất Gừng chuẩn hoá với nhiều đặc điểm ưu việt hơn.

Kết tinh từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Thông qua các thử nghiệm lâm sàng, cả Nano Curcumin và gừng chuẩn hoá trong sản phẩm CumarGold New đều thể hiện những lợi ích đặc biệt đến bệnh viêm loét dạ dày, nhiễm khuẩn HP.

Curcumin có khả năng ức chế 65 chủng vi khuẩn HP - tác nhân gây viêm loét dạ dày. Đây là kết quả được ghi nhận từ đề tài Hoạt động kháng khuẩn của curcumin chống lại Helicobacter pylori của Ronita De và các cộng sự tại Viện Quốc gia về dịch tả và bệnh đường ruột, Ấn Độ, năm 2009.

Năm 2013, nghiên cứu cơ chế tác dụng bảo vệ của curcumin chống lại loét dạ dày do indomethacin ở chuột của các nhà khoa học tại Trường Cao đẳng Dược lâm sàng, Ả Rập Xê Út cũng cho thấy, Curcumin giảm đáng kể chỉ số loét, tổng lượng axit và hoạt động của pepsin trong dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Trong khi đó, gừng cũng có tác dụng tích cực đến bệnh dạ dày nhờ chứa các hợp chất chống viêm, kháng khuẩn tự nhiên. Nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu và Phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Father Muller (Ấn Độ), năm 2013 về tác động của gừng (Zingiber docinale Roscoe) tới dạ dày tá tràng cho thấy, gừng có hiệu quả trong việc ngăn ngừa loét dạ dày do các nguyên nhân như thuốc chống viêm, vi khuẩn HP, stress gây ra.

Ngoài những nghiên cứu trên thế giới, trước và trong quá trình đưa vào sử dụng, CumarGold được thử nghiệm đánh giá tiền lâm sàng tại các cơ sở uy tín như Học viện Quân Y, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Bệnh viện 103… Kết quả đều cho thấy, sản phẩm hấp thu trên 95%, không gây độc khi sử dụng liều cao hay duy trì sử dụng thời gian dài, có khả năng giảm tiết acid và giảm đau dạ dày.

Nguyên liệu chuẩn hoá, chất lượng quốc tế

Sự khác biệt trong công nghệ bào chế giúp CumarGold New mang tới chất lượng tốt hơn cho người dùng, đem lại hiệu quả rõ ràng hơn khi sử dụng.

Thành phần Nano Curcumin trong CumarGold New được sản xuất theo công nghệ Micell hiện đại từ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Công nghệ này cho phép các hạt nano có kích cỡ siêu nhỏ chỉ từ 30-50 nm, tương đương với chế phẩm của Mỹ. Hàm lượng Nano Curcumin >20%, độ hấp thu trên 95% và tan nhanh trong nước, không bị phá huỷ bởi dịch vị dạ dày hay chuyển hoá qua gan. Đó là lý do chỉ cần dùng 1 viên CumarGold New (150mg Nano Curcumin) đạt hiệu quả tương đương với việc ăn 4kg nghệ.

Không ngừng cải tiến

Ở phiên bản CumarGold New, thành phần Nano Curcumin được giữ nguyên và bổ sung chiết xuất gừng chuẩn hoá. Sự cải tiến trong việc kết hợp các thành phần giúp mang lại cơ chế toàn diện hơn, tăng cường tác dụng làm lành vết loét, bảo vệ niêm mạc dạ dày của sản phẩm.

Không dừng lại ở khâu cải tiến thành phần, CumarGold New còn có sự nâng cấp về bao bì, từ vỉ thường sang vỉ nhôm ép định hình 3 lớp. Đây là dạng đóng gói cao cấp trong sản xuất dược phẩm góp phần bảo vệ dược tính của viên uống tốt hơn, tránh ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài.

Đơn vị sản xuất, phân phối uy tín

CumarGold New được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Nhà máy sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 13485:2016, GMP, CGMP cho thực phẩm chức năng.

CumarGold New - Gần 10 năm và những thành tựu nổi bật

Nhờ chất lượng luôn được giữ vững, CumarGold New gặt hái được rất nhiều thành tựu trong gần 10 năm qua.

Được 300 chuyên gia là các giáo sư, bác sĩ tại những bệnh viện lớn đánh giá cao và khuyên dùng cho bệnh nhân dạ dày như: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bạch Mai…

Dữ liệu khách hàng lên tới 1,5 triệu người với hơn 800.000 sản phẩm bán ra mỗi năm.

Thường xuyên được giới thiệu tại các sự kiện của Hội nghị tiêu hoá Hà Nội.Nhận hàng loạt những giải thưởng uy tín: Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng, Top 10 thương hiệu Việt Nam tin dùng, Top 10 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng…

Hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với 10.000 điểm bán toàn quốc.

CumarGold New được bán tại khắp các nhà thuốc toàn quốc.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh