CumarGold New - Giải pháp cho người viêm loét dạ dày vững vàng uy tín 1 thập kỷ

(VTC News) -

10 năm - từ thành tựu khoa học đến sản phẩm hỗ trợ dạ dày tiêu biểu

Năm 2013, tại hội thảo “Ứng dụng công nghệ Nano trong Y Dược học, bước đầu ứng dụng Nano Curcumin trong phòng và trị bệnh”, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam đã công bố là đơn vị đầu tiên sản xuất thành công Nano Curcumin từ nguồn nghệ vàng trong nước.

Kế thừa thành quả đó, Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm CumarGold - Nano Curcumin dạng viên nang mềm hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày, ung bướu.

Nhờ chất lượng và hiệu quả tốt, sản phẩm đã gặt hái được hàng loạt những giải thưởng uy tín như:

Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017.

Top 10 thương hiệu Việt Nam tin dùng năm 2014, 2015, 2016, 2017 do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Top 10 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng

Sau thành công của CumarGold, đội ngũ CVI Pharma tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm thành phiên bản mới mang tên CumarGold New. Ở phiên bản mới, thành phần Nano Curcumin được giữ nguyên về hàm lượng và bổ sung chiết xuất Gừng chuẩn hoá nhập khẩu châu Âu, từ đó nhân đôi tác dụng hỗ trợ dạ dày của CumarGold New.

CumarGold New khẳng định chất lượng thương hiệu uy tín với người bệnh dạ dày

Trải qua một thập kỷ phát triển, sản phẩm CumarGold New đã xây dựng được uy tín vững chắc và có một vị trí nhất định trong cộng đồng người bệnh dạ dày.

Hiệu quả hỗ trợ dạ dày nổi bật

Khác với các giải pháp dạ dày thông thường, CumarGold New đi theo hướng hoàn toàn khác, đó là tập trung vào việc làm lành và phục hồi các tổn thương ở niêm mạc. Chứa bộ đôi thành phần gồm Nano Curcumin và Gừng chuẩn hoá là hai thảo dược nổi tiếng tốt cho dạ dày, sản phẩm CumarGold New có khả năng tác động đến hầu hết các vấn đề do bệnh viêm loét, trào ngược dạ dày gây ra.

Về Nano Curcumin, đây là một hợp chất phát triển từ thành phần curcumin có trong củ nghệ đã được khoa học thế giới chứng minh có rất nhiều tác dụng đến bệnh dạ dày:

Hỗ trợ ngăn ngừa loét dạ dày, bảo vệ niêm mạc.Hỗ trợ chống viêm, giảm tiết acid, trung hoà dịch vị.

Hỗ trợ ức chế 65 chủng vi khuẩn HP - nguyên nhân gây viêm loét dạ dày.

Hỗ trợ ức chế sự phát triển của khối u.

Trong khi đó, chiết xuất gừng cũng thể hiện đặc tính hỗ trợ chống viêm, giảm đau, qua đó nhân đôi tốc độ làm lành và ức chế vi khuẩn HP của CumarGold New. Nhờ vậy, sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động của vi khuẩn HP, acid dịch vị, các thức ăn, đồ uống có hại... Từ đó, sản phẩm giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng, giảm đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược,... đồng thời hỗ trợ giảm tác dụng của hóa trị, xạ trị.

Đặc biệt, các thành phần của CumarGold New được lọc bỏ hoàn toàn tạp chất nên sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ như khi sử dụng dạng nguyên liệu thô, chưa qua bào chế.

CumarGold New chứa bộ đôi thảo dược tốt cho dạ dày.

Thành phần ưu việt đã được cấp bằng sáng chế

Dưới công nghệ nano - micell hiện đại, thành phần Nano Curcumin trong sản phẩm CumarGold New chuyển giao từ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có kích cỡ chỉ 50-70 nm, đảm bảo độ hoà tan trong nước.

Với hàm lượng 20% curcumin trong hạt nano, độ hấp thu trên 95%, Nano Curcumin phát huy hiệu quả hỗ trợ dạ dày nhanh gấp 40 lần tinh nghệ thông thường. Đặc biệt, Nano Curcumin có độ an toàn cao và không gây độc khi sử dụng (theo nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân Y).

Cải tiến không ngừng từ thành phần đến bao bì

Bên cạnh việc nâng cấp thành phần, CumarGold New còn có sự chuyển đổi về bao bì so với phiên bản cũ - từ vỉ thường sang vỉ nhôm ép định hình ba lớp. Nhờ đó, chất lượng của viên nang mềm luôn được đảm bảo tốt nhất, hạn chế ảnh hưởng tác động từ môi trường gây chảy nước, oxy hoá…

Đơn vị sản xuất uy tín

CumarGold New được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn quốc tế CGMP, GMP-WHO, ISO 13485:2016 tại nhà máy dược phẩm công nghệ cao CVI. Nhà máy có diện tích hơn 10.000 m2 được đặt tại Khu công nghiệp công nghệ cao Hoà Lạc.

Một thập kỷ gắn bó với người bệnh dạ dày, CumarGold New đã gây dựng được uy tín vững vàng từ chính chất lượng và hiệu quả vượt trội. Luôn nỗ lực không ngừng nhằm đem đến những giải pháp tốt nhất, CumarGold New sẽ tiếp tục phát triển để có thêm có thêm một thập kỷ những mốc son chói lọi trên hành trình “Nâng tầm Nano Curcumin, bảo vệ dạ dày người Việt”.

Chi tiết về sản phẩm xem tại website: www.cumargold.vn

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.